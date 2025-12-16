Απεργία ΑΔΕΔΥ σήμερα, ποιοι συμμετέχουν – Τι ισχύει για σχολεία, Δήμους, μέσα μεταφοράς

Εικοσιτετράωρη απεργία έχει προκηρύξει για σήμερα Τρίτη 16/12 η ΑΔΕΔΥ, εκφράζοντας την αντίδρασή της στον προϋπολογισμό του 2026 που ψηφίζεται απόψε στη Βουλή.

Στην απεργία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ), ενώ η ΑΔΕΔΥ δηλώνει παράλληλα την αμέριστη αλληλεγγύη της στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ, η κινητοποίηση στρέφεται «ενάντια στον προϋπολογισμό του πολέμου και της αφαίμαξης της εργαζόμενης πλειοψηφίας», με την ομοσπονδία να καλεί σε μαζική συμμετοχή στις απεργιακές διαδηλώσεις. «Όλοι/ες στις 16 Δεκέμβρη στις απεργιακές διαδηλώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων, ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό και στα μπλόκα των αγροτών», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.

Συμμετοχή ΠΟΕ-ΟΤΑ και συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ, με ξεχωριστή ανακοίνωσή της, καλεί όλους τους εργαζόμενους στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να συμμετάσχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Συντάγματος στις 11.00 το πρωί.

Η ομοσπονδία επισημαίνει ότι η πολιτική δανεισμού δεν αποτελεί λύση, αλλά οδηγεί σε προσωρινή μετάθεση των προβλημάτων, με τους δημότες να επιβαρύνονται με αυξημένα δημοτικά τέλη χωρίς αντίστοιχη αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επίσης, τονίζεται ότι βασικές κοινωνικές λειτουργίες παραδίδονται σταδιακά σε εργολάβους και ιδιώτες, επιβαρύνοντας τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους πολίτες.

Απεργούν οι εκπαιδευτικοί

Στην απεργία συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΛΜΕ, «οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν κανονικά στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου και των αγώνων για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων». Η ΟΛΜΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς σε μαζική συμμετοχή, επισημαίνοντας ότι κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι «ανακριβής και παραπλανητικός».

Κλειστοί οι Δήμοι της χώρας

Στο πλαίσιο της απεργίας σήμερα, κλειστοί θα παραμείνουν οι δήμοι όλης της χώρας, μετά από απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), σε μια συμβολική κίνηση ανήμερα της ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026.

Η ΚΕΔΕ καλεί τους αιρετούς στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στις 12.00 το μεσημέρι έξω από τη Βουλή, με βασικό αίτημα την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους ΟΤΑ.

Λόγω της κινητοποίησης, κλειστές θα παραμείνουν οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες των δήμων, ενώ αρκετοί δήμοι έχουν ανακοινώσει ότι εξαιρούνται από το λουκέτο κοινωνικές δομές, όπως βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΑΠΗ και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, με σχετική ενημέρωση να παρέχεται μέσω των επίσημων ιστοσελίδων τους.

Τι ισχύει με τα μέσα μεταφοράς

Όσον αφορά στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα εάν και πώς θα συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι στην απεργία.

Πάντως, οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία έχουν προκηρύξει στάση εργασίας για αύριο Τετάρτη 17/12 από τις 11.00 έως τις 17.00, με τα τελευταία δρομολόγια να αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν από τις 10.00 το πρωί και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας μετά τις 18.00.