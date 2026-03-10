Απάτη με χρυσές λίρες: Βιομήχανος, πρώην αντιδήμαρχος και επιχειρηματίας στα θύματα της σπείρας

Γνωστός βιομήχανος γαλακτοκομικών με κόρη πρώην βουλευτή, μια πρώην αντιδήμαρχος σε δήμο της Θεσσαλίας και επιχειρηματίας με δραστηριότητα στην κοσμοπολίτικη Μύκονο, ήταν μεταξύ των ατόμων που έπεσαν θύματα απατεώνων Ρομά.

Τους υπόσχονταν την πώληση χρυσών λιρών έναντι 285 ευρώ την μια, όταν η αξία για κάθε μια το 2021, ήταν 365 ευρώ.

Τα μέλη της σπείρας, αδέλφια μεταξύ τους, ηλικίας 46 έως 50 ετών, δεν δίσταζαν να απειλούν τα θύματα τους με εκφοβισμούς και απειλή όπλων, όταν εκείνοι ζητούσαν την επιστροφή των χρημάτων τους.

Πώς είχε στηθεί η απάτη του 1 εκατομμυρίου

Οι Ρομά, όλοι τους γνωστοί στις αρχές με «βαρύ ποινικό παρελθόν», είχαν καταφέρει να αποσπάσουν από τα θύματα τους, ένα εκατομμύριο ευρώ.

Διήγαγαν πλούσιο βίο, εμφανίζονταν ως άνεργοι, ενώ ένας από αυτούς, δήλωνε πως έμενε σε…σκηνή. Μεταξύ των θυμάτων τους ένας εύπορος βιομήχανος γνωστής εταιρίας γαλακτοκομικών στην Ελασσόνα, με κόρη πρώην βουλευτή μεγάλου κόμματος.

Οι απατεώνες Ρομά, του απέσπασαν 710.000 ευρώ, μεταξύ Ιουλίου του 2023 και Μάϊου του 2024. Μάλιστα, οι δυο δράστες, είχαν προσεγγίσει αρχικά την κόρη του επιχειρηματία, προκειμένου να την στηρίξουν στις εκλογές, αρκεί εκείνη «να βοηθούσε προκειμένου να δώσει λύσεις στα προβλήματα της κοινότητας των Ρομά στη Λάρισα». Όταν ο 77χρονος επιχειρηματίας προσπάθησε να λάβει τα χρήματα του, τον απείλησαν με όπλο.

Σε μία άλλη περίπτωση κατάφεραν να αποσπάσουν από ζευγάρι στη Γιάννουλη της Λάρισας, με την γυναίκα αντιδήμαρχο, το ποσό των 143.000 ευρώ, ενώ από ένα θύμα τους στη Βέροια, απέσπασαν το ποσό των 5.000 ευρώ, ενώ του έκλεψαν και ένα ρολόι rolex.

Τον Μάρτιο του 2023 τα μέλη της σπείρας κατάφεραν να πείσουν μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών, έναν ακόμη επιχειρηματία στη Γλυφάδα να αγοράσει… χρυσές λίρες και μέχρι τον Οκτώβριο του 2024, του είχαν αποσπάσει το ποσό των 175.000 ευρώ.

«Δεν θέλουμε να πάθεις κακό»

Όταν τα θύματα αντιλαμβάνονταν την απάτη σε βάρος τους και ζητούσαν την επιστροφή των χρημάτων τους, καθώς όχι μόνο λίρες δεν λάμβαναν, αλλά οι απατεώνες εξαφανίζονταν, ξεκινούσαν οι απειλές.

Σε μια περίπτωση, αυτή της αντιδημάρχου, ένας από τους δράστες της είπε, «με μάς δεν τολμάει να παίξει κανείς. Όλοι οι μπάτσοι και οι δικαστές είναι αγορασμένοι. Άκου με που σου λέω, δεν θέλουμε να πάθεις κακό. Καμιά φορά τα σπίτια ή οι δουλειές παίρνουν φωτιά μόνα τους. Και οι άνθρωποι εξαφανίζονται από το πουθενά».

Σε άλλες περιπτώσεις πάλι, έκαναν «επισκέψεις» στα θύματα τους και τους απειλούσαν με πιστόλια, προκειμένου να μην αξιώσουν ξανά την επιστροφή των χρημάτων τους.

Κυκλοφορούσαν με πολυτελή οχήματα – Τι βρέθηκε στην κατοχή τους

Οι τέσσερις Ρομά συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση του τμήματος δίωξης εκβιαστών και στην κατοχή τους εντοπίστηκαν χιλιάδες ευρώ, ακριβά κοσμήματα και ρολόγια χειρός, όπλα, ένα υποπολυβόλο mp4, καραμπίνες, εκατοντάδες φυσίγγια και 3 επώνυμες τσάντες Loui Vouiton.

Όλοι οι απατεώνες Ρομά, κυκλοφορούσαν με πολυτελή αυτοκίνητα, όπως Mercedes, Porsche και BMW. Αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή Λάρισας το πρωί της Τετάρτης 11/3.