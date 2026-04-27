Πτολεμαΐδα: “Μαϊμού” υπάλληλος της ΔΕΗ άρπαξε 20.000 ευρώ από ηλικιωμένη

20.000 ευρώ έχασε μια 85χρονη γυναίκα σε περιοχή της Πτολεμαΐδας, καθώς έπεσε θύμα απάτης από ένας 38χρονο άνδρα.

Συγκεκριμένα, όπως κατήγγειλε η 85χρονη, το πρωί της 6ης Μαρτίου, ο άγνωστος άνδρας πλησίασε στην οικία της, σε περιοχή της Πτολεμαΐδας και αφού της παρουσίασε ψευδή γεγονότα ως αληθή, προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΗ την έπεισε να τοποθετήσει σε μαξιλαροθήκη το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ, προκειμένου να αποτραπεί η αλλοίωση των χρημάτων από εργασίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν η 85χρονη έστρεψε την προσοχή της αλλού, εκείνος αφαίρεσε τη μαξιλαροθήκη με τα χρήματα και τράπηκε σε φυγή.

Μετά από ενδελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, η περίπτωση της απάτης σε βάρος της ηλικιωμένης εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, οι οποίοι και ταυτοποίησαν τα στοιχεία του 38χρονου.

Σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία σε βάρος του 38χρονου για το αδίκημα της απάτης ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας. Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.