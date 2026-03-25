Απάτη κατά ΕΦΚΑ: το μοντέλο και ο πρώην παίκτης reality έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους και δεν συνελήφθησαν

Όπως προκύπτει, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φαίνεται να είχαν οργανώσει μεθοδικά την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω εικονικών εταιρειών, αποσπώντας περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ ως δήθεν επιστροφές ΦΠΑ και προκαλώντας ζημιά στο Δημόσιο που ξεπερνά τα 31 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, η καθημερινότητά τους χαρακτηριζόταν από έντονη πολυτέλεια, ενώ οι παίκτες ριάλιτι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα δεν έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να δραστηριοποιούνταν επί οκτώ χρόνια, έχοντας δημιουργήσει συνολικά 226 επιχειρήσεις, τόσο πραγματικές όσο και εικονικές.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους συγκαταλέγονται πρώην παίκτες ριάλιτι, ένας πρώην σύντροφος γνωστής influencer και μοντέλου, καθώς και ένας προβεβλημένος παρουσιαστής που δραστηριοποιείται στον χώρο του μασάζ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν συλληφθεί, καθώς πρόλαβαν να βάλουν «λουκέτο» στις επιχειρήσεις τους πριν από την αστυνομική επιχείρηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι εμπλεκόμενοι επιχείρησαν να καταστρέψουν αποδεικτικά στοιχεία, πετώντας έγγραφα από τα παράθυρα, ενώ κάποιοι από τους συλληφθέντες ξέσπασαν σε κλάματα όταν αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Οι καταγγελίες προς την Οικονομική Αστυνομία πληθαίνουν, με τηλεφωνήματα να αναφέρουν ότι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση διατηρούν συμμετοχές και σε άλλες επιχειρήσεις. Ως αποτέλεσμα, δεν αποκλείεται η ανάκριση να επεκταθεί, ώστε να ελεγχθούν και αυτές οι δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας και την πολύμηνη έρευνα, το κύκλωμα, στο οποίο φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο λογιστές, ξεκίνησε τη δράση του το 2018. Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν δεκάδες «αχυρανθρώπους», δημιουργώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο εικονικών εταιρειών με μηδενική πραγματική δραστηριότητα. Ωστόσο, οι εταιρείες αυτές εξέδιδαν τιμολόγια μεταξύ τους, με σκοπό να εισπράττουν ΦΠΑ που ποτέ δεν απέδιδαν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Παράλληλα, προκειμένου να εμφανίζουν τεχνητά οικονομική δραστηριότητα και έξοδα, δήλωναν δεκάδες εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ, χωρίς όμως να καταβάλλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημιά στο κράτος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό φαίνεται πως αποτέλεσε και το καθοριστικό τους σφάλμα, καθώς όταν οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν να διερευνούν τι κρυβόταν πίσω από τις συγκεκριμένες εταιρείες -οι οποίες δεν κατέβαλλαν ασφαλιστικές εισφορές ύψους εκατομμυρίων- διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για ένα δίκτυο εικονικών επιχειρήσεων.

Οι συναλλαγές μεταξύ τους εκτιμάται ότι ήταν εξ ολοκλήρου πλασματικές, ενώ τα ποσά που φέρονται να εισπράχθηκαν μέσω επιστροφών ΦΠΑ με εικονικά τιμολόγια ξεπερνούν τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Οι έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την υπόθεση να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή.