Άνοιξε το τελωνείο στους Ευζώνους μετά από τέσσερις ώρες αποκλεισμού

Στις 22:30, μία ώρα νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, οι αγρότες του Δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής άνοιξαν τελικά το τελωνείο Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με την Βόρεια Μακεδονία. Οι αγρότες είχαν αποκλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας γύρω στις 18:30, ενώ αντίστοιχη κινητοποίηση είχαν πραγματοποιήσει και στις 12 το μεσημέρι, με τη διάρκεια της κινητοποίησης να διαρκεί λίγο περισσότερο από τρεις ώρες.

Όπως επισημάνθηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από μέλη της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού του τελωνείου, περνούν φορτηγά που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και όσοι αντιμετωπίζουν έκτακτη ανάγκη.

Συντονισμός αγροτικών κινητοποιήσεων στη Δυτική Μακεδονία – Αποφάσεις για τελωνείο Νίκης και Σιάτιστα

Τον πλήρη συντονισμό των ενεργειών και τον καθορισμό του τρόπου κινητοποίησής τους αποφάσισαν σε σημερινή σύσκεψη που έγινε στο Εκθεσιακό Κέντρο των Κοίλων, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, εκπροσωπώντας τους νομούς Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας.

Οπως τονίστηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από συμμετέχοντες στη σύσκεψη, αποφάσισαν ότι την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, δυνάμεις από το μπλόκο που στήθηκε σήμερα στη διασταύρωση του κάθετου άξονα Κοζάνης-Φλώρινας, τμήμα του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, θα κινηθούν προς το τελωνείο της Νίκης στα σύνορα Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, με στόχο να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του.

Επιπλέον, το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, το μεσημέρι, αγρότες και κτηνοτρόφοι από Γρεβενά, Κοζάνη και Καστοριά θα συγκεντρωθούν με τα τρακτέρ τους στην Μπάρα Σιάτιστας επί της Εγνατίας Οδού, προχωρώντας στη δημιουργία κοινού μπλόκου.