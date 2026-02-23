Ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι η Βαρβάκειος – Ποια σούπερ μάρκετ λειτουργούν την Καθαρά Δευτέρα

Μέχρι τη μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας θα είναι ανοιχτή η Βαρβάκειος αγορά, δίνοντας την δυνατότητα στους καταναλωτές να κάνουν τα ψώνια της “τελευταίας στιγμής”.

Ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι θα είναι και η Αγορά του Καταναλωτή στου Ρέντη, ενώ αντίστοιχο ωράριο θα έχει και η αγορά στο Καπάνι της Θεσσαλονίκης.

Οι τιμές είναι αυξημένες κατά 10%-15% σε σχέση με πέρυσι. Στα θαλασσινά, οι κατεψυγμένες γαρίδες ξεκινούν από 13 ευρώ το κιλό, τα αποψυγμένα καλαμάρια μπορεί να αγγίξουν ακόμα και τα 20 εύρω, ενώ αντίστοιχες είναι οι τιμές για τα χταπόδια. Πιο οικονομικά τα θράψαλα και οι σουπιές.

Η Βαρβάκειος, που λειτούργησε όλη τη νύχτα, αναμένεται να κλείσει περίπου στις 12:00, παρόμοιο είναι το ωράριο για τα περισσότερα μαγαζιά στην Αγορά του Καταναλωτή στους Ρέντη.

Στη Θεσσαλονίκη, το Καπάνι θα εξυπηρετεί το κοινό έως τις 14:00.

Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά

Η πλειονότητα των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ παραμένει κλειστή ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας. Κλειστά θα είναι τα καταστήματα των Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης, Γαλαξίας και Κρητικός.

Αντίθετα, ορισμένα καταστήματα των myMarket σε Αθήνα και περιφέρεια θα λειτουργήσουν από τις 08:00 έως τις 14:00, ενώ τα Lidl από τις 07:45 έως τις 16:00. Ανοιχτά μέχρι τις 14:00 θα μείνουν και κάποια καταστήματα της αλυσίδας Market In. Τα καταστήματα τύπου Shop & Go, καθώς και οι αλυσίδες OK! Markets και Bazaar θα λειτουργήσουν κανονικά, τα περισσότερα με διευρυμένο ωράριο.

Κανονικά θα λειτουργήσουν επίσης φούρνοι, συνοικιακά ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, περίπτερα, καφετέριες, ταβέρνες και λοιπά καταστήματα εστίασης.

Οι λαϊκές αγορές θα πραγματοποιηθούν κανονικά σε όλους τους δήμους, σύμφωνα με ανακοίνωση της Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ).