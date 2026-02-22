Καθαρά Δευτέρα 2026: Ανοιχτή το βράδυ της Κυριακής η Βαρβάκειος για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής (εικόνα)

Οι κάτοικοι της Αθήνας πλημμύρισαν και φέτος τη Βαρβάκειο για την καθιερωμένη ολονυχτία το βράδυ της τελευταίας Κυριακής της Αποκριάς (22/2) πριν την Καθαρά Δευτέρα.

Η οδός Αθηνάς γέμισε από κόσμο λίγο πριν τις εννέα το βράδυ με την ουρά να ξεπερνά τα 200 μέτρα, παραμονή Καθαράς Δευτέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα στην Βαρβάκειο αγορά, το σκηνικό ήταν έτοιμο με θαλασσινά, χαλβάδες και κάθε λογής σαρακοστιανά εδέσματα να έχουν απλωθεί στους πάγκους.