Καθαρά Δευτέρα 2026: Ανοιχτή το βράδυ της Κυριακής η Βαρβάκειος για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής (εικόνα)
Πλήθος κόσμου έφτασε στην αγορά δημιουργώντας ουρές αρκετών μέτρων
Οι κάτοικοι της Αθήνας πλημμύρισαν και φέτος τη Βαρβάκειο για την καθιερωμένη ολονυχτία το βράδυ της τελευταίας Κυριακής της Αποκριάς (22/2) πριν την Καθαρά Δευτέρα.
Η οδός Αθηνάς γέμισε από κόσμο λίγο πριν τις εννέα το βράδυ με την ουρά να ξεπερνά τα 200 μέτρα, παραμονή Καθαράς Δευτέρα.
Μέσα στην Βαρβάκειο αγορά, το σκηνικό ήταν έτοιμο με θαλασσινά, χαλβάδες και κάθε λογής σαρακοστιανά εδέσματα να έχουν απλωθεί στους πάγκους.
Οι πολίτες επιδόθηκαν στην καθιερωμένη ιεροτελεστία, συγκρίνοντας τιμές και «ζυγίζοντας» τις προσφορές της τελευταίας στιγμής κάτω από το φως των προβολέων. Η ολονύχτια επίσκεψη των καταναλωτών θα συνεχιστεί αδιάκοπα μέχρι το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις