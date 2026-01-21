Ανοιχτά όλα τα σχολεία την Πέμπτη στην Αττική – Η ανακοίνωση της Περιφέρειας

Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο (22.01) όλα τα σχολεία στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς παρουσιάζεται αισθητή βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη οι σχολικές μονάδες παρέμειναν κλειστές λόγω της έντονης κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή.

Σε σχετική ανακοίνωση, η Περιφέρεια Αττικής διευκρινίζει ότι η απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά για την αναστολή λειτουργίας των σχολείων ελήφθη αποκλειστικά για την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Όπως επισημαίνεται, βάσει των επικαιροποιημένων μετεωρολογικών δεδομένων και καθώς δεν προκύπτει ανάγκη για περαιτέρω μέτρα, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυχτερινά σχολεία στην Αττική, θα ανοίξουν κανονικά την Πέμπτη.