Άνω Πατήσια: Διαρρήκτης «πιάστηκε στα πράσα» μπροστά σε τηλεοπτική κάμερα (Βίντεο)

Η καριέρα ενός διαρρήκτη στα Άνω Πατήσια είχε άδοξο τέλος, ο οποίος όχι μόνο έγινε αντιληπτός από τους γείτονες και την ιδιοκτήτρια του σπιτιού, άλλα καταγράφηκαν οι κινήσεις του από την κάμερα τηλεοπτικού συνεργείου του Star, που βρισκόταν εκεί για άλλο ρεπορτάζ.

Από την γειτόνισσα της ειδοποιήθηκε μία ηλικιωμένη ότι βρισκόταν ένας άγνωστος άνδρας μέσα στο σπίτι της. Η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι και είδε τον άγνωστο να βρίσκεται στο σπίτι και την αυλή κρατώντας σακίδιο και τσαντάκι και να προσποιείται ότι ταΐζει τις γάτες. Στο σημείο βρισκόταν τυχαία, για τις ανάγκες άλλου ρεπορτάζ και το τηλεοπτικό συνεργείο, που άρχισε να καταγράφει τις κινήσεις του.

Ο διαρρήκτης είπε «εγώ καθαρίζω», όταν τον ρώτησε η γυναίκα τι δουλειά είχε στο σπίτι της. Η προσπάθειά του να φύγει εμποδίστηκε από πολίτες που τον ακινητοποίησαν. Ο διαρρήκτης, με καταγωγή από τη Γεωργία, ανέφερε σε σπαστά ελληνικά ότι πήγε για δουλειά. Όταν τον ρώτησαν τι έχει στην τσάντα, ο ίδιος απάντησε «τίποτα, μόνο πράγματα».

Η σύλληψη έγινε μπροστά στην κάμερα, ενώ στην τσάντα εντοπίστηκαν εργαλεία για τη διάρρηξη.