Ανησυχία ΕΟΔΥ: Δύο θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου

Η χθεσινή έκθεση του ΕΟΔΥ κατέγραψε τον θάνατο δύο ανθρώπων και επιβεβαίωσε 12 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η έκθεση του ΕΟΔΥ, κατά την διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώσθηκαν 12 νέα εγχώρια κρούσματα. Επίσης έχει καταγραφεί ένα εισαγόμενο κρούσμα της λοίμωξης σε ασθενή που εκτέθηκε σε άλλη χώρα του εξωτερικού (Σερβία), το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην περαιτέρω ανάλυση.

Παραμένουν για νοσηλεία 11 ασθενείς, όπου οι δύο νοσηλεύονται σε ΜΕΘ και οι εννέα σε κλίνες εκτός ΜΕΘ.

Οι Δήμοι που εκτιμάται ότι εκτέθηκαν οι πολίτες στον ιό του Δυτικού Νείλου είναι σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ: