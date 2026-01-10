Στο έλεος της κακοκαιρίας η Δυτική Ελλάδα: Πτώσεις δέντρων στην Αχαΐα – Πλημμύρες σε Ρίο και Ναύπλιο, προβλήματα και στη Φθιώτιδα (βίντεο+φωτογραφίες)

Την εμφάνισή της έκανε η κακοκαιρία στη χώρα μας από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, με σοβαρά προβλήματα να σημειώνονται στην Αχαΐα, η οποία βρίσκεται στο έλεος ισχυρών ανέμων, οι οποίοι έχουν προκαλέσει την πτώση δεκάδων δέντρων.

Σύμφωνα με το thebest, το μεγαλύτερο μέτωπο καταγράφεται στην Αιγιάλεια, όπου οι υπηρεσίες του Δήμου και η Πολιτική Προστασία βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για την απομάκρυνση κορμών.

Παράλληλα, προβλήματα σημειώθηκαν και στην Πάτρα, τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και σε γειτονιές όπως η Οβρυά και το Ρίο, όπου δέντρα που δεν άντεξαν στη δύναμη του αέρα κατέρρευσαν πάνω σε οδοστρώματα και πεζοδρόμια.

Σύμφωνα με το tempo24, στο Ρίο οι θυελλώδεις άνεμοι αλλά και οι δυνατές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει ισχυρά πλημμυρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα να έχουν γεμίσει με νερό οι παραθαλάσειες περιοχές και να μην υπάρχει δυνατότητα διέλευσης οχημάτων και φυσικά πεζών.

Προβλήματα σε Ναύπλιο και Αργολίδα

Οι δυνατοί άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή της Αργολίδας προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και κλαριών, ενώ στο Ναύπλιο η θάλασσα βγήκε στη στεριά!.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου ένα μεγάλο πεύκο έπεσε και έκλεισε την παραλιακή οδό Άργους – Μύλων στο ύψος του Τημενίου, ενώ παρέσυρε και μια κολόνα δημοτικού φωτισμού και την έσπασε. Eurokinissi

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική Άργους με οχήματα και άνδρες για το κόψιμο του κορμού, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπή από την αστυνομία μέχρι την αποκατάσταση του οδοστρώματος. Eurokinissi

Σύμφωνα με πληροφορίες πτώσεις δέντρων έχουν σημειωθεί και σε άλλες περιοχές του νομού, όπως στο Ναύπλιο νωρίς το πρωί που έσπασε από τον αέρα ένα δέντρο στην ενδεκάτη και χρειάστηκε και εκεί η επέμβαση της πυροσβεστικής.

Πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές όπως στη Νέα Κίο και το Άργος.

Θυελλώδεις άνεμοι στη Γλύφα

Από την άλλη ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις νότιοι – νοτιοδυτικοί άνεμοι μεγέθους 6-7 μποφόρ δοκιμάζουν το νέο λιμάνι της Γλύφας στη Φθιώτιδα και τα έμπειρα πληρώματα που εκτελούν τα δρομολόγια από και προς Αγιόκαμπο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, το Ε/Γ-Ο/Γ «Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος» αναχώρησε στις 12:00’ το μεσημέρι του Σαββάτου για Αγιόκαμπο, έχοντας και τις τέσσερις μηχανές του στο φουλ ώστε να ισορροπήσει για να φορτώσει οχήματα και ανθρώπους και να αποπλεύσει με ασφάλεια από το λιμάνι.

Μεγάλα κύματα στην Τήνο

Οι ισχυροί νοτιάδες που πνέουν σήμερα στην Τήνο επηρεάζουν σημαντικά το νησί, με αυξημένη ένταση ανέμων και έντονο κυματισμό, κυρίως στα νότια και στο εξωτερικό λιμάνι. Οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν δυσκολίες στις μετακινήσεις, τόσο για οχήματα όσο και για πεζούς, ενώ σε ορισμένα σημεία έχουν μεταφερθεί στο οδόστρωμα πέτρες και αντικείμενα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού, όπου τα κύματα είναι υψηλά και οι ριπές του ανέμου ισχυρές. Συνιστάται οι οδηγοί να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και, όπου είναι εφικτό, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Ο καιρός σήμερα

Στα δυτικά και νοτιοδυτικά και στα ορεινά της Κρήτης αναμένονται βροχοπτώσεις και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες. Παράλληλα, τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες αναμένονται έως το πρωί στα Δωδεκάνησα, τις μεσημεριανές ώρες στα βόρεια και στη Θεσσαλία και από το απόγευμα κι έπειτα στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε περιοχές των ορεινών ηπειρωτικών από το μεσημέρι κι έπειτα. Οι συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής σκόνης στα νότια θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -1 έως 8 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 0 έως 14, στη Θεσσαλία από 3 έως 19, στην Ήπειρο από 5 έως 13, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 5 έως 18, στα νησιά του Ιονίου από 9 έως 14, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 11 έως 17, στις Κυκλάδες από 13 έως 17, στα Δωδεκάνησα από 14 έως 17 και στην Κρήτη από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 8 μποφόρ. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 8 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα πρόσκαιρων, τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί έως τις πρώτες βραδινές ώρες 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις ενώ βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι κι έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 5 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 11 Ιανουαρίου

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα επικρατήσουν βορείων διευθύνσεων άνεμοι 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία θα είναι αισθητή στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 06 με 08 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στην υπόλοιπη χώρα τους 12 με 14 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Ο καιρός τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου

Στο Ιόνιο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι. Στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά ημιορεινά χιονοπτώσεις και από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος καιρός. Στη Θράκη, την ανατολική και κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο βροχές ή χιονόνερο και σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Κρήτης και των Κυκλάδων τοπικές χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός την Τρίτη 13 Ιανουαρίου

Στην Κρήτη και το νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές, στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.