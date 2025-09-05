Αναστάτωση στον Κηφισό: Άνδρας απειλεί να πέσει από γέφυρα – Διαπραγματεύσεις με τους αστυνομικούς
Στο ύψος του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ
Συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής στον Κηφισό και συγκεκριμένα στο Παλαιό Φάληρο, στο ύψος όπου βρίσκεται ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ.
Ειδικότερα, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 60 ετών απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του, πέφτοντας από τη γέφυρα.
Στο σημείο βρίσκονται ήδη αστυνομικοί και ειδικός διαπραγματευτής, που συνομιλούν μαζί του.
