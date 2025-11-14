Ανανεώθηκε για 5 χρόνια η θητεία τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων

Ανανεώθηκε για πέντε χρόνια, με ομόφωνη απόφαση του Κολλεγίου Ευρωπαίων Εισαγγελέων, η θητεία τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, στο γραφείο της Αθήνας, που έληγε σε λίγο καιρό.

Έτσι, με την ψήφο και των 24 μελών του Κολλεγίου, οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλεια Θάνου και Διονύσης Μουζάκης θα συνεχίσουν το έργο τους στο γραφείο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στη χώρα μας, ερευνώντας σειρά από υποθέσεις που βρίσκονται ήδη εν εξελίξει, όπως αυτή για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τρεις εισαγγελείς μαζί με συναδέλφους τους Εισαγγελείς εφετών, που στελεχώνουν το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας της Ελλάδας, εδώ και αρκετούς μήνες έχουν συλλέξει τεράστιο όγκο στοιχείων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων και έχουν πλήρη και σε βάθος γνώση για την υπόθεση που απασχολεί την πολιτική και κοινωνική ζωή. Το γραφείο των εντεταλμένων Εισαγγελέων έχει παράλληλα και άλλες ανοικτές υποθέσεις που έχουν τεθεί υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς το οικονομικό αντικείμενο τους αφορά τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.