Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου τις Πολεμικής Αεροπορίας στην Κρήτη – “Έκατσε πάνω σε ελιά”

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (27/4) καθώς το ελικόπτερο Agusta Bell της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση κοντά στο αεροδρόμιο του Καστελλίου της Κρήτης.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το ελικόπτερο προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση λόγο βλάβης, ενώ το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του και δεν έχει σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από τημν 126 πτέρυχα μάχης με προορισμό Μονάδα στο Καστέλι, εκτελώντας προγραμματισμένη πτήση συντήρησης και εκπαίδευσης.

Στο σημείο μετέβησαν οι τοπικές αρχές καθώς και κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μινώα.

Όπως ανέφερε στο Cretalive.gr ο Αντιδήμαρχος Μανώλης Κουρλετάκης, το ελικόπτερο “έκατσε” πάνω σε μια ελιά.

Η ανακοίνωση από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας:

«Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και ώρα 08:00, ελικόπτερο ΑΒ-205 της 358 Μοίρας Έρευνας Διάσωσης από την 112 Πτέρυγα Μάχης, που εκτελούσε πτήση συντήρησης νοτιοανατολικά του Αεροδρομίου Καστελλίου, εκτέλεσε αναγκαστική προσγείωση λόγω μηχανικής βλάβης. Το πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία του, ενώ διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για προληπτικούς λόγους. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».