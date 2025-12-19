Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» στον ηθοποιό – Έπαιξαν το «Του Αιγαίου τα μπλουζ»

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου η τελετή αποχαιρετισμού του Αλμπέρτο Εσκενάζυ στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας. Η σύζυγός του Μαίρη, τα παιδιά του Σάρα και Λέων, καθώς και πλήθος φίλων και συναδέλφων, συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του σπουδαίου ηθοποιού που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην ελληνική τέχνη.

Η ατμόσφαιρα φορτίστηκε συναισθηματικά όταν οι παρευρισκόμενοι αποχαιρέτησαν τον αγαπημένο τους Αλμπέρτο υπό τους ήχους του τραγουδιού «Του Αιγαίου τα μπλουζ» του Κώστας Μπίγαλης.

Κατά τη διάρκεια της σεμνής τελετής, ακούστηκε επίσης μια μπαλάντα από την παράσταση «Εκείνος και Εκείνος», στην οποία οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνυπάρξει επί σκηνής.

Για τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη Αλμπέρτο Εσκενάζυ μίλησαν με θέρμη προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού και της πολιτικής.

Ανάμεσά τους: Η Αιμιλία Υψηλάντη, ο Χρήστος Φωτίδης, ο Γιώργος Καραμέρος, ο τέως δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος, ο χορογράφος Γιώργος Πόπορης και η κόρη του εκλιπόντος, Σάρα Εσκενάζυ.

Όλοι οι ομιλητές στάθηκαν στο σπάνιο ήθος, τη γενναιοδωρία και την αστείρευτη ανθρωπιά που χαρακτήριζαν τον ηθοποιό σε όλη του τη διαδρομή.

Το «παρών» στην τελετή έδωσαν και πολλοί εκπρόσωποι του θεατρικού κόσμου, ανάμεσα στους οποίους οι: Λεωνίδας Κακούρης, Τάσος Γιαννόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Δήμητρα Κολλά, Αθηνά Μαυρομάτη, Κώστας Καζανάς και Αλέξανδρος Καλπακίδης.