Άλιμος: Ανήλικοι έστειλαν 12χρονο στο νοσοκομείο – Του έσπασαν το κόκκαλο κάτω από το μάτι

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 12χρονος στον Άλιμο το απόγευμα της Παρασκευής, σε ακόμη ένα περιστατικό βίας με πρωταγωνιστές ανήλικους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ένας από τους δράστες προσέγγισε το παιδί, με το οποίο φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές, και του επιτέθηκε με γροθιές.

Αμέσως μετά, στην επίθεση συμμετείχαν και ακόμη εννέα ανήλικοι, οι οποίοι χτύπησαν τον 12χρονο, προκαλώντας του τραύματα στο πρόσωπο και κάτω από το μάτι. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 19:15 και προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παίδων Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται στη χειρουργική μονάδα. Οι δράστες αναζητούνται, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αλίμου.