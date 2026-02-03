Αλίαρτος: Εντοπίστηκαν τα δύο ανήλικα κορίτσια που εξαφανίστηκαν από τον Κορυδαλλό

Αίσιο τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης των δύο ανήλικων κοριτσιών, της Παναγιώτας Κ., 9 ετών, και της Αθανασίας Κ., 5 ετών, καθώς εντοπίστηκαν σήμερα, Τρίτη, στην Αλίαρτο.

Τα δύο παιδιά, που είχαν εξαφανιστεί στις 2 Φεβρουαρίου από τον Κορυδαλλό, είναι καλά στην υγεία τους και βρίσκονται πλέον υπό την προστασία των αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι ανήλικες βρέθηκαν στην περιοχή της Αλιάρτου, βάζοντας τέλος στην αγωνία των οικείων τους, οι οποίοι τις αναζητούσαν τις τελευταίες ημέρες.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Παναγιώτα Κατσάρη και την Αθανασία Καραχάλιου και στην οικογένειά τους, παρέχοντας ψυχολογική στήριξη και κάθε άλλη βοήθεια που θα χρειαστεί.