Αλεξανδρούπολη: Όσα υποστήριξε η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία – «Είχε φάει την προηγούμενη νύχτα»

Προφυλακιστέα κρίθηκε, με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως, η μητέρα του τρίχρονου παιδιού από την Αλεξανδρούπολη, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας διά παραλείψεως με ενδεχόμενο δόλο.

Ο θάνατος του παιδιού, που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες, φέρεται να συνδέεται με ασιτία, η οποία οδήγησε σε καρδιακή ανακοπή.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η συνήγορος υπεράσπισης της μητέρας, Μαρία Βρετοπούλου, κατά τη σημερινή της απολογία η κατηγορουμένη αρνήθηκε ότι το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο περίπου 24 ώρες μετά τον θάνατό του. Όπως ισχυρίστηκε, το προηγούμενο βράδυ, περίπου στις 21:00, το παιδί είχε σιτιστεί, μιλούσε και ήταν λειτουργικό.

Η μητέρα ανέφερε επίσης ότι από τον Ιούλιο το παιδί παρουσίαζε προβλήματα ψυχικής φύσεως, τα οποία – σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της – από τον Νοέμβριο εκδηλώθηκαν κυρίως με άρνηση λήψης τροφής και ανεπαρκή πρόσληψη θερμίδων για την ηλικία του. Υποστήριξε ότι είχε καταβάλει προσπάθειες να το βοηθήσει, οι οποίες, όπως παραδέχθηκε η ίδια, εκ του αποτελέσματος δεν ήταν οι ενδεδειγμένες.

Αναφορικά με το οικογενειακό περιβάλλον, η κ. Βρετοπούλου δήλωσε ότι η εντολέας της βρίσκεται σε διάσταση με τον σύζυγό της, Τούρκο υπήκοο που διαμένει στην Τουρκία. Η κατηγορουμένη ισχυρίστηκε ότι ο σύζυγός της είναι κρατούμενος, γεγονός που, όπως διευκρινίστηκε, δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το ζευγάρι είχε τρία παιδιά: το τρίχρονο που απεβίωσε και δίδυμα ηλικίας περίπου 2,5 ετών.

Η συνήγορος υπεράσπισης χαρακτήρισε καλές τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας, σημειώνοντας ότι η μητέρα εργάζεται σε κατάστημα της πόλης και διέμενε μαζί με τα τρία παιδιά στο σπίτι των γονέων της, όπου ζούσαν επίσης η μητέρα της και ο ανήλικος αδελφός της.

Τα δίδυμα παιδιά φοιτούν σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό, ενώ, σύμφωνα με τη δικηγόρο, το οικογενειακό περιβάλλον δεν παρουσίαζε ενδείξεις προβληματικής λειτουργίας.

Μετά την απόφαση προφυλάκισης, η μητέρα θα μεταφερθεί στις γυναικείες φυλακές Θήβας, όπου θα παραμείνει έως τη διεξαγωγή της δίκης. Τα δύο δίδυμα παιδιά νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου λαμβάνουν την απαραίτητη υποστήριξη, καθώς ήταν παρόντα στο περιστατικό με τον τρίχρονο αδελφό τους.

Η ανάθεση της επιμέλειάς τους παραμένει ανοιχτό και ιδιαίτερα δύσκολο ζήτημα, καθώς οι παππούδες τους εμπλέκονται στην υπόθεση. Ειδικότερα, ο παππούς των παιδιών νοσηλεύεται τις τελευταίες δύο ημέρες στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, τραυματισμένος έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από αγνώστους, οι οποίοι φέρονται να τον ξυλοκόπησαν εξαιτίας του θανάτου του παιδιού.

Σημειώνεται ότι μέχρι την απολογία της μητέρας η ιατροδικαστική έκθεση δεν είχε ενσωματωθεί στη δικογραφία, ωστόσο ο ιατροδικαστής έχει καταθέσει προφορικά και ενόρκως ενώπιον της ανακρίτριας