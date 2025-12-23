Αλεξανδρούπολη: Στη φυλακή η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Κρίθηκε προφυλακιστέα η 23χρονη μητέρα του 3χρονου παιδιού που πέθανε από ασιτία στην Αλεξανδρούπολη, μετά τη μεταφορά και την απολογία της στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης. Η γυναίκα κατηγορείται για ανθρωποκτονία διά παραλείψεως, με ενδεχόμενο δόλο.

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια είχε μεταφέρει το παιδί στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ότι το παιδί ήταν νεκρό από μία μέρα πριν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης το βράδυ της Κυριακής (21/12), άγνωστοι επιτέθηκαν στο σπίτι που έμενε η οικογένεια στην περιοχή Τέρμα Άβαντος στην Αλεξανδρούπολη και προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές. Επίσης επιτέθηκαν στον παππού του παιδιού, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα από ξυλοδαρμό.

Για τον λόγο αυτό σήμερα υπήρχε αρκετή αστυνομική δύναμη στο Δικαστήριο, προκειμένου να αποφευχθεί νέο επεισόδιο.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η δικηγόρος της κατηγορούμενης, το παιδί αντιμετώπιζε προβλήματα και η μητέρα του το είχε πάει και σε ψυχολόγο, ενώ προσπαθούσε να το φροντίσει όπως έπρεπε και το ίδιο έκανε και η υπόλοιπη οικογένειά της.