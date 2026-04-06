Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Αυτοκίνητο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο οδηγός

Ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του έπειτα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή της Αλεξάνδρειας Ημαθίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στον Σχοινά, όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο κανάλι.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα έξι πυροσβέστες για την ανάσυρσή του, ενώ στις επιχειρήσεις συμμετείχε και η ομάδα ορμητικών νερών της 2ης ΕΜΑΚ, συνδράμοντας τις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.