Ακρόπολη: Άγριος καβγάς μεταξύ αστυνομικών εν ώρα υπηρεσίας – Διατάχθηκε έρευνα για το περιστατικό

Λεκτικό επεισόδιο μεταξύ αστυνομικών της ίδιας Υπηρεσίας που βρίσκονταν σε διατεταγμένη υπηρεσία, σημειώθηκε βραδινές ώρες της Τρίτης (06/04)στην περιοχή της Ακρόπολης.

Οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, όπου, κατόπιν εκατέρωθεν υποβολής εγκλήσεων, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο αστυνομικών για -κατά περίπτωση- παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και ψευδή καταμήνυση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ αφαιρέθηκε ο υπηρεσιακός οπλισμός των εμπλεκομένων και παράλληλα κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διενέργεια διοικητικής έρευνας.