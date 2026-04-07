Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποια συνέπεια σας ανησυχεί περισσότερο;
Ακρόπολη: Άγριος καβγάς μεταξύ αστυνομικών εν ώρα υπηρεσίας – Διατάχθηκε έρευνα για το περιστατικό

Το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της Τρίτης

Ακρόπολη: Άγριος καβγάς μεταξύ αστυνομικών εν ώρα υπηρεσίας – Διατάχθηκε έρευνα για το περιστατικό
(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Λεκτικό επεισόδιο μεταξύ αστυνομικών της ίδιας Υπηρεσίας που βρίσκονταν σε διατεταγμένη υπηρεσία, σημειώθηκε βραδινές ώρες της Τρίτης (06/04)στην περιοχή της Ακρόπολης.

Οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, όπου, κατόπιν εκατέρωθεν υποβολής εγκλήσεων, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο αστυνομικών για -κατά περίπτωση- παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και ψευδή καταμήνυση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ αφαιρέθηκε ο υπηρεσιακός οπλισμός των εμπλεκομένων και παράλληλα κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διενέργεια διοικητικής έρευνας.

