Ακριβός ο Άγιος Βαλεντίνος: «4€ πήγε το ένα τριαντάφυλλο» (pics)

Ο έρωτας μπορεί να είναι ανεκτίμητος, αλλά φέτος ο Άγιος Βαλεντίνος… κοστολογείται κανονικά και με τον νόμο. Στα ανθοπωλεία, τα κόκκινα τριαντάφυλλα – το απόλυτο σύμβολο αγάπης και πάθους – πωλούνται σε τιμές που θυμίζουν περισσότερο είδη πολυτελείας παρά λουλούδια.

«Πήγε 4€ το ένα τριαντάφυλλο», λένε καταναλωτές που έκαναν βόλτα για μια ρομαντική αγορά και έφυγαν με ελαφρώς… λιγότερο ρομαντική διάθεση. Οι τιμές ανεβαίνουν, με αποτέλεσμα ένα απλό μπουκέτο να φτάνει τα 45€ χωρίς καν ιδιαίτερη διακόσμηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κι αν θελήσεις να το “εμπλουτίσεις”;

Ένα μικρό αρκουδάκι για το κάτι παραπάνω στη χειρονομία κοστίζει +4€, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο τον λογαριασμό. Έτσι, μια φαινομενικά απλή κίνηση αγάπης μετατρέπεται σε έξοδο που θυμίζει απλό δείπνο για δύο.

Οι ανθοπώληδες εξηγούν ότι οι αυξήσεις οφείλονται στη μεγάλη ζήτηση, στο κόστος εισαγωγής και στα μεταφορικά, ενώ σημειώνουν πως τα τριαντάφυλλα αυτή την περίοδο έρχονται σε περιορισμένες ποσότητες. Οι καταναλωτές, από την άλλη, σχολιάζουν πως «ο έρωτας δεν μετριέται με λουλούδια» και στρέφονται σε πιο οικονομικές λύσεις: σοκολάτες, κάρτες ή… ένα απλό μήνυμα αγάπης.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι και φέτος ο Άγιος Βαλεντίνος αποδεικνύεται ακριβή υπόθεση. Για όσους επιμένουν στο τριαντάφυλλο, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο:

λίγα λουλούδια, πολλή αγάπη – και γερό πορτοφόλι.