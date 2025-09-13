Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Αίσιο τέλος στον Θερμαϊκό: Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες – Σώοι οι 5 επιβάτες του αλιευτικού

Οι έρευνες ξεκίνησαν λίγο πριν τις 20:00 το βράδυ

DEBATER NEWSROOM

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος για τον εντοπισμό 5 επιβατών αλιευτικού σκάφους που προσέκρουσε σε βραχώδη σημείο, μεταξύ Νέας Μηχανιώνας και Αγγελοχωρίου, στον Θερμαϊκό Κόλπο.

Οι πέντε επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Στις έρευνες, ξεκίνησαν λίγο πριν τις 8 το βράδυ, συμμετείχε πλωτό μέσο του Λιμενικού Σώματος, ιδιωτικό σκάφος και φορτηγό πλοίο, καθώς και όχημα του Λιμενικού.

Στην περιοχή δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι.

