Αίσιο τέλος στον Θερμαϊκό: Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες – Σώοι οι 5 επιβάτες του αλιευτικού

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος για τον εντοπισμό 5 επιβατών αλιευτικού σκάφους που προσέκρουσε σε βραχώδη σημείο, μεταξύ Νέας Μηχανιώνας και Αγγελοχωρίου, στον Θερμαϊκό Κόλπο.

Οι πέντε επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Στις έρευνες, ξεκίνησαν λίγο πριν τις 8 το βράδυ, συμμετείχε πλωτό μέσο του Λιμενικού Σώματος, ιδιωτικό σκάφος και φορτηγό πλοίο, καθώς και όχημα του Λιμενικού.

Στην περιοχή δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι.