Αίσιο τέλος στον Θερμαϊκό: Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες – Σώοι οι 5 επιβάτες του αλιευτικού
Οι έρευνες ξεκίνησαν λίγο πριν τις 20:00 το βράδυ
Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος για τον εντοπισμό 5 επιβατών αλιευτικού σκάφους που προσέκρουσε σε βραχώδη σημείο, μεταξύ Νέας Μηχανιώνας και Αγγελοχωρίου, στον Θερμαϊκό Κόλπο.
Οι πέντε επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.
Στις έρευνες, ξεκίνησαν λίγο πριν τις 8 το βράδυ, συμμετείχε πλωτό μέσο του Λιμενικού Σώματος, ιδιωτικό σκάφος και φορτηγό πλοίο, καθώς και όχημα του Λιμενικού.
Στην περιοχή δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις