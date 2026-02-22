Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας;
ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι της Έδεσσας – Επίθεση με μαχαίρι σε 23χρονο

21χρονος μαχαίρωσε το θύμα τρεις φορές στο πόδι

Αλέξανδρος Τσάκος

Ένα αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Έδεσσα όταν ένας 23χρονος μαχαίρωσε τρεις φορές έναν 21χρονο στο πόδι.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε καρναβαλική εκδήλωση στην Έδεσσα. Δεν έχει γίνει γνωστή η αφορμή του αιματηρού επεισοδίου Ο δράστης αφού μαχαίρωσε το θύμα του, τράπηκε σε φυγή.

Κατά την αποχώρησή του έπεσε και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Δράστης και θύμα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Έδεσσας.

