Αιματηρή συμπλοκή στα Χανιά: Μαχαίρωσαν δύο άτομα στο διαμέρισμά τους

Ένα αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (07.09) στα Χανιά σε πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Ζυμβρακάκηδων και Γρηγορίου Ε΄.

Σύυμφωνα με το zarpanews.gr, άγνωστοι επιτέθηκαν σε δύο άτομα, μέσα στο σπίτι τους, και τους τραυμάτισαν με μαχαίρι. Τα θύματα, είναι αλλοδαποί και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, έχοντας εκτεταμμένα τραύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία.

Δείτε εικόνα από το σημείο: