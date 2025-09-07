Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή συμπλοκή στα Χανιά: Μαχαίρωσαν δύο άτομα στο διαμέρισμά τους

Αναζητούνται οι δράστες

Αιματηρή συμπλοκή στα Χανιά: Μαχαίρωσαν δύο άτομα στο διαμέρισμά τους
DEBATER NEWSROOM

Ένα αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (07.09) στα Χανιά σε πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Ζυμβρακάκηδων και Γρηγορίου Ε΄.

Σύυμφωνα με το zarpanews.gr, άγνωστοι επιτέθηκαν σε δύο άτομα, μέσα στο σπίτι τους, και τους τραυμάτισαν με μαχαίρι. Τα θύματα, είναι αλλοδαποί και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, έχοντας εκτεταμμένα τραύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία.

Δείτε εικόνα από το σημείο:

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ