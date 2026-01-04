Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Αίγιο: Άνδρας ταμπουρώθηκε με όπλο στο σπίτι του και απειλούσε να αυτοκτονήσει

Στο σπίτι βρισκόταν και η μητέρα του η οποία κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως

DEBATER NEWSROOM

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής (04/01) στην περιοχή της Άκολης στο Αίγιο, όπου ένας 35χρονος άνδρας ταμπουρώθηκε στο σπίτι του με όπλο, απειλώντας να βάλει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με το tempo24, στο σπίτι βρισκόταν και η μητέρα του, η οποία κατάφερε ωστόσο να απομακρυνθεί εγκαίρως.

Μετά από διαπραγματεύσεις με τις αρχές, ο 35χρονος τελικά βγήκε από το σπίτι και παραδόθηκε. Θα υποβληθεί σε εξετάσεις, καθώς φαίνεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.

