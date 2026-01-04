Αίγιο: Άνδρας ταμπουρώθηκε με όπλο στο σπίτι του και απειλούσε να αυτοκτονήσει

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής (04/01) στην περιοχή της Άκολης στο Αίγιο, όπου ένας 35χρονος άνδρας ταμπουρώθηκε στο σπίτι του με όπλο, απειλώντας να βάλει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με το tempo24, στο σπίτι βρισκόταν και η μητέρα του, η οποία κατάφερε ωστόσο να απομακρυνθεί εγκαίρως.

Μετά από διαπραγματεύσεις με τις αρχές, ο 35χρονος τελικά βγήκε από το σπίτι και παραδόθηκε. Θα υποβληθεί σε εξετάσεις, καθώς φαίνεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.