Αίγινα: Ο Δήμος αναβάλλει τις καρναβαλικές εκδηλώσεις – Τι συμβαίνει

Ο Δήμος Αίγινας ενημερώνει ότι, κατ’ εξαίρεση για το τρέχον έτος, δεν θα πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες καρναβαλικές εκδηλώσεις του νησιού.

Πρόκειται για μια δύσκολη απόφαση, καθώς οι αποκριάτικες εκδηλώσεις της Αίγινας έχουν τα τελευταία χρόνια γίνει αγαπημένες στιγμές χαράς και συλλογικής συμμετοχής για μικρούς και μεγάλους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον Δήμο, η αναβολή κρίθηκε αναγκαία λόγω των ιδιαίτερων και απαιτητικών συνθηκών που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία αυτή την περίοδο. Όπως επισημαίνεται, προτεραιότητα είναι η στήριξη των συμπολιτών και η διαχείριση των βασικών αναγκών της καθημερινότητας.

«Η απόφαση αυτή δεν σηματοδοτεί απομάκρυνση από το πνεύμα της εξωστρέφειας και της παράδοσης», αναφέρει ο Δήμος, «αλλά μια προσωρινή παύση, με την προσδοκία ότι οι συνθήκες σύντομα θα επιτρέψουν την επιστροφή μας σε στιγμές γιορτής και δημιουργίας».

Ο Δήμος Αίγινας ευχαριστεί θερμά τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, τους φορείς, τους πολιτιστικούς συλλόγους και τους εθελοντές που συνεισφέρουν κάθε χρόνο στην επιτυχία των καρναβαλικών εκδηλώσεων, και ανανεώνει το ραντεβού για τα επόμενα χρόνια «με ακόμη μεγαλύτερη διάθεση, συμμετοχή και χαμόγελα».

Η ανακοίνωση του Δήμου