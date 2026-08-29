Σεισμός 4 Ρίχτερ ανοιχτά της Χάλκης

Ασθενής σεισμική δόνηση 4 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ κατεγράφη σήμερα στις 15:32 ώρα Ελλάδος ανοιχτά της Χάλκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός έγινε σε απόσταση 393 χλμ. ΑΝΑ των Αθηνών με το επίκεντρο της δόνησης να εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 4 χλμ. Δ της Χάλκης.

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