Αγρότες: Το απόγευμα η σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας ενόψει της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό – Ποια είναι τα 14 αιτήματα

Σε τροχιά προετοιμασίας βρίσκονται οι αγρότες της Πανελλήνιας Επιτροπής των Μπλόκων, ενόψει της συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα (19.01) με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα (17.01) το απόγευμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη του συντονιστικού του μπλόκου της Νίκαιας, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την οργάνωση της αγροτικής αντιπροσωπείας πριν από το κρίσιμο ραντεβού με τον πρωθυπουργό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη Θεσσαλία θα συμμετάσχουν συνολικά δέκα εκπρόσωποι αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων. Συγκεκριμένα, τρεις προέρχονται από το μπλόκο της Νίκαιας, δύο από τη Μαγνησία, η οποία συμμετέχει στο ίδιο μπλόκο, τρεις από το μπλόκο του Ε65 στην Καρδίτσα και δύο από το μπλόκο των Τρικάλων, στα διόδια του Λόγγου.

Τα αιτήματα

Με σαφές διεκδικητικό πλαίσιο και «στις αποσκευές» τους 14 αιτήματα, οι αγρότες θα μεταβούν στην Αθήνα. Πρόκειται για το κοινό πλαίσιο διεκδικήσεων, μαζί με το παράρτημα που αφορά τους μελισσοκόμους και τους αλιείς, το οποίο προέκυψε ομόφωνα από τη συνέλευση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στις 6 Δεκεμβρίου, την πρώτη μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων στις 30 Νοεμβρίου.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στα προβλήματα της κτηνοτροφίας, που δοκιμάζεται έντονα από την ευλογιά των προβάτων. Μόνο στη Θεσσαλία έχουν θανατωθεί περισσότερα από 150.000 ζώα, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα επιβίωσης για τους κτηνοτρόφους, αλλά και ζήτημα επάρκειας για την αγορά και τους καταναλωτές.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου, οι εκπρόσωποι των αγροτών θα επιστρέψουν στα μπλόκα τους, όπου θα πραγματοποιηθούν συνελεύσεις. Σε συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, όπως συμβαίνει εδώ και 48 ημέρες, θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων, σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews.