Μπλόκο της Νίκαιας: Προτείνει την κάθοδο στο κέντρο της Αθήνας με τρακτέρ (Βίντεο)

Το μπλόκο της Νίκαιας που είναι ανάμεσα στους «σκληρούς» από την πλευρά των αγροτών θέλει να κλιμακώσει ακόμα περισσότερο τις κινητοποιήσεις του.

Λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με αντιπροσωπεία αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου και τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, το μπλόκο της Νίκαιας προτείνει την κάθοδο στο κέντρο της Αθήνας με τρακτέρ.

Με δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας Σωκράτης Αλειφτήρας επεσήμανε: «Συνεδρίασε σήμερα στον Πλατύκαμπο ενόψει της αυριανής πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στη 1 το μεσημέρι στον Παλαμά Καρδίτσας.

Η πρόταση με την οποία θα εισέλθει στην πανελλαδική το μπλόκο Νίκαιας θα είναι η μετάβαση αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων στην Αθήνα, με αγροτικά μηχανήματα, τρακτέρ, με λεωφορεία, με αυτοκίνητα, όπου θα καλούμε όλο τον κόσμο της Αθήνας για να πάμε να κάνουμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μια πρόταση που αν την αποδεχτεί, θα είναι με τις δυο επιτροπές που έχουμε ζητήσει, τη μια με 25 και την άλλη με 10 μέλη, ώστε να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος όπου και οι δυο πλευρές θα αποβλέπουν στην δίκαιη λύση των αιτημάτων μας».