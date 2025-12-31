Αγρότες: Ο χάρτης των μπλόκων στις εθνικές οδούς – Πού πραγματοποιούνται εκτροπές κυκλοφορίας

Πρωτοχρονιά στους δρόμους θα κάνουν οι αγρότες καθώς οι κινητοποιήσεις τους συνεχίζονται με αμείωτη ένταση διατηρώντας όμως τις κεντρικές οδικές αρτηρίες ανοιχτές για την διευκόλυνση των εκδρομέων.

Μετά την παύση της Πρωτοχρονιάς, την Κυριακή (04/01) οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Όσοι τάσσονται υπέρ του διαλόγου δεν σκοπεύουν να συμμετάσχουν στη σύσκεψη, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο κάλεσμα του πρωθυπουργού στο τραπέζι του διαλόγου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι ισχύει με την κυκλοφορία στην εθνικη οδό

Οι αγρότες δηλώνουν πρόθυμοι να αφήσουν ανοιχτούς τους δρόμους, όμως η παρουσία των τρακτέρ στην Εθνική οδό θα δοκιμάσει την υπομονή των εκδρομέων. Στο Κάστρο Βοιωτίας παραμένει ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας σε κάθε ρεύμα της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας. Το μέτρο θα ισχύσει έως τη Δευτέρα 5/1/2026 στις 08:00.

Η εκτροπή πραγματοποιείται στον ανισόπεδο κόμβο Μαρτίνου, περίπου 8 χιλιόμετρα πριν από το μπλόκο. Προς Αθήνα η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παραδρόμων, ενώ προς Θεσσαλονίκη από μία λωρίδα, με εναλλακτικές διαδρομές μέσω Ανθήλης και Αταλάντης.

Στη Θήβα, οι αγρότες αποφάσισαν να διατηρήσουν ανοιχτά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας έως τις 3 Ιανουαρίου. Το πιο εκτεταμένο μπλόκο εντοπίζεται στη Βοιωτία, με εκτροπές από το Μαρτίνο έως το Κάστρο. Δεύτερο σε επιβάρυνση είναι το μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες άνοιξαν την αερογέφυρα για να διευκολύνουν τη μετακίνηση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς. Η διέλευση εξυπηρετεί κυρίως την κατεύθυνση από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, ενώ όσοι κινούνται προς Αθήνα ακολουθούν παρακαμπτήριες μέσω Πλατύκαμπου, παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας–Βόλου και Κιλελέρ.

Τα διόδια Μαλγάρων παραμένουν ανοιχτά και στα δύο ρεύματα, καθώς οι αγρότες αναμένουν την πανελλαδική συνδιάσκεψη του Σαββάτου. Οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και ειδικότερα του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια έχουν δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στη συνδιάσκεψη των Μαλγάρων.

Κλειστό παρέμενε έως τις 22:00 το τελωνείο των Ευζώνων, ωστόσο σήμερα, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη ημέρα του έτους η διέλευση θα πραγματοποιείται κανονικά, όπως έχουν ανακοινώσει οι αγρότες Κιλκίς και Πέλλας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα παρέμεινε κλειστός για τις νταλίκες από τις 16:00 έως τις 19:00, ωστόσο σήμερα και ανήμερα Πρωτοχρονιάς θα είναι ανοιχτός για όλα τα οχήματα. Οι αγρότες επισημαίνουν ότι από την Παρασκευή θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Στο μπλόκο του Φιλώτα, οι αγρότες συνεχίζουν τις δράσεις τους, διοργανώνοντας πρωτοχρονιάτικο γλέντι με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, ενώ πραγματοποιήθηκε και μηχανοκίνητη πορεία στην Πτολεμαΐδα με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα για την ενημέρωση των πολιτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο Αγγελόκαστρο, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι προχώρησαν σε συμβολική διαμαρτυρία στο κέντρο του Αγρινίου, πετώντας πορτοκάλια, σανό και κοπριά έξω από γραφεία κυβερνητικών βουλευτών. Το μπλόκο παραμένει ενεργό, ενώ από το πρωί της επόμενης ημέρας αναμένεται να δοθεί μία λωρίδα κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών.

Ημέρα αποφάσεων η Κυριακή (4/1)

Στη σύσκεψη των Μαλγάρων την Κυριακή (4/1) αναμένεται να ληφθούν οι αποφάσεις για το πώς θα προχωρήσουν με τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, οι οποίοι μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής της πανελλαδικής σύσκεψης θα έχουν συμπληρώσει 36 ημέρες με τα τρακτέρ τους στο εθνικό οδικό δίκτυο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη σχετική ανακοίνωση – κάλεσμα, η Επιτροπή των μπλόκων επισημαίνει μεταξύ άλλων: «Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας. Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας μας με διάφορους “πρόθυμους”. Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητα μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης.

Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω. Δεν φοβόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».