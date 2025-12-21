Αγρότες: Επιμένουν στα μπλόκα και κλείνουν αύριο τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά- Συνεχίζουν το άνοιγμα των διοδίων

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες σε όλη τη χώρα, αποφασίζοντας νέες παρεμβάσεις σε βασικούς οδικούς άξονες, ενόψει και της αυξημένης εορταστικής μετακίνησης.

Στη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια και ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από μία ώρα, οι αγρότες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε 24ωρο αποκλεισμό των σηράγγων των Τεμπών, αύριο Δευτέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει στις 10:30 το πρωί και θα αφορά αποκλειστικά τα φορτηγά οχήματα, ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση των εκδρομέων, όπως είχε προαναγγελθεί. Την Τρίτη οι δρόμοι θα ανοίξουν πλήρως για το κοινό, με τους αγρότες να παραμένουν στο σημείο.

Επιμένουν στο άνοιγμα διοδίων παρά τις προειδοποιήσεις

Παρά τις εισαγγελικές ειδοποιήσεις, οι αγρότες συνεχίζουν να προχωρούν σε άνοιγμα διοδίων. Αγρότες από την Εύβοια ανακοίνωσαν ότι σήμερα στις 17:00 θα σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια των Αφιδνών, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους μετά τον πολύωρο αποκλεισμό της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας.

Παράλληλα, έχει προαναγγελθεί νέος τρίωρος αποκλεισμός της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας για αύριο, από τις 18:00 έως τις 21:00, με ταυτόχρονο κλείσιμο των παρακαμπτήριων οδών, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα.

Στα μπλόκα του Μπράλου και της Αταλάντης, μετά τον χθεσινό αποκλεισμό όλων των παράδρομων, σήμερα δεν έχουν προγραμματιστεί νέες παρεμβάσεις. Όπως εξηγούν οι αγρότες, λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας επιτρέπεται προσωρινά η διέλευση από παράδρομους που χθες ήταν κλειστοί.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στα μπλόκα Κάστρου Βοιωτίας και Θήβας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται χωρίς νέους αποκλεισμούς, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένονται γενικές συνελεύσεις για επανεκτίμηση της στάσης τους.

Οι αγρότες επισημαίνουν ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών τα μπλόκα σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο, Θήβα και Χαλκίδα θα παραμείνουν ενεργά, μέχρι να υπάρξουν, όπως τονίζουν, ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος: Συμβολικοί αποκλεισμοί και άνοιγμα διοδίων

Νέες κινητοποιήσεις πραγματοποιούν αγρότες και κτηνοτρόφοι και στη Δυτική Ελλάδα. Στα Καλάβρυτα προχώρησαν το πρωί σε συμβολικό αποκλεισμό της πόλης, ενώ στην Αιτωλοακαρνανία προγραμματίζεται τρίωρος αποκλεισμός στον κόμβο Κουβαρά, στην παλαιά εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, κοντά στο Αγρίνιο.

Παραμένει για 16η ημέρα το μπλόκο στο Αγγελόκαστρο, στον ίδιο οδικό άξονα, ενώ αγρότες της περιοχής αναμένεται να ανοίξουν το βράδυ τα διόδια της Κλόκοβας στην Ιόνια Οδό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Αχαΐα, συνεχίζεται για 14η ημέρα το μπλόκο της Εγλυκάδας στη μεγάλη περιμετρική της Πάτρας, με τους αγρότες να ανακοινώνουν ότι την Τρίτη και την Τετάρτη θα ανοίξουν μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, διευκολύνοντας τις εορταστικές μετακινήσεις.

Βόρεια Ελλάδα: Κλειστά Μάλγαρα – Άνοιγμα διοδίων στο Ωραιόκαστρο

Κλειστή παραμένει και σήμερα η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα στο μπλόκο των Μαλγάρων. Οι αγρότες έχουν δηλώσει ότι θα ανοίξουν την κυκλοφορία την Τρίτη το πρωί, ενόψει των Χριστουγέννων, ενώ βρίσκονται σε συνεχή διαβούλευση με την αστυνομία για ζητήματα ασφάλειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER αγρότες από τα μπλόκα Δερβενίου και Χαλκηδόνας προσπάθησαν να ανοίξουν τις μπάρες στα διόδια του Ωραιοκάστρου έως τις 15:00, ωστόσο δεν επετράπη από την Εγνατία Οδό. Έτσι οι αγρότες μοίρασαν στους πολίτες ρύζι, όσπρια και κηπευτικά, ενημερώνοντάς τους για τα αιτήματά τους.

Όπως δηλώνουν χαρακτηριστικά, «κανείς δεν θέλει να περάσει τις γιορτές στα μπλόκα, αλλά θα παραμείνουμε μέχρι να υπάρξει λύση».