Αγρότες: Αποχώρησαν μετά από 45 ημέρες από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια – Ανοίγει ο δρόμος για το αεροδόμιο (Βίντεο)

Μετά από 45 ημέρες κινητοποιήσεων, οι αγρότες αποχώρησαν με τα τρακτέρ τους από το μπλόκο που είχαν στήσει στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης.

Ως αποτέλεσμα, αναμένεται εντός των επόμενων ωρών να δοθεί πλήρως στην κυκλοφορία το τμήμα της οδού που οδηγεί προς την Περαία και το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως δήλωσε στο thestival.gr το μέλος της επιτροπής του μπλόκου, Δημήτρης Τσιλιάς, οι αγρότες αποχωρούν από τον δρόμο, καθώς αλλάζει η μορφή των κινητοποιήσεων ενόψει των επικείμενων συναντήσεων με κυβερνητικά στελέχη υπό την αντιπροεδρία της κυβέρνησης και τον Κωστή Χατζηδάκη.

«Φεύγουμε από το μπλόκο, αλλάζει μορφή ο αγώνας από εδώ και πέρα. Έρχονται συναντήσεις για να επιλυθούν επιμέρους τεχνικά ζητήματα που έχουμε ήδη θέσει, όπως το ΑΤΑΚ και το ΚΑΕΚ. Παράλληλα, αναμένεται και το ραντεβού με τους κτηνοτρόφους την επόμενη εβδομάδα.

Για τον λόγο αυτό, αποσύρουμε τα τρακτέρ από τον δρόμο και αναστέλλουμε τις κινητοποιήσεις, αναμένοντας να εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, ώστε να μη χρειαστεί να επιστρέψουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ήδη τα τρακτέρ αποχωρούν συντεταγμένα από το σημείο, ενώ συνεργεία αναμένεται να προχωρήσουν στον καθαρισμό του οδοστρώματος, προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.

«Ξεκινήσαμε και φεύγουμε. Ουσιαστικά, από την πλευρά μας ο δρόμος έχει ήδη ανοίξει», πρόσθεσε ο κ. Τσιλιάς.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες στα Πράσινα Φανάρια είχαν συναντηθεί με τον πρωθυπουργό την περασμένη εβδομάδα και παρέμειναν στο μπλόκο ως ένδειξη συμπαράστασης στη σημερινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους μπλόκων από την Πανελλαδική Επιτροπή, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα.