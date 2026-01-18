Αγρότες: Αντίστροφη μέτρηση για το αυριανό τετ α τετ με τον Πρωθυπουργό – Το αποτέλεσμα της συνάντησης θα κρίνει το μέλλον των κινητοποιήσεων

Αντίστροφα μετρούν οι «σκληροί» των αγροτικών μπλόκων για το κρίσιμο τετ α τετ με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που θα πραγματοποιηθεί αύριο (19.01) το μεσημέρι.

Στο πλαίσιο των γενικών συνελεύσεων των μπλόκων καθορίστηκαν τα πρόσωπα της πενταμελούς επιτροπής που θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ θα συνοδεύεται από έξι παρατηρητές.

Όπως μεταδίδει το ERTNews, κάθε περιοχή έχει ετοιμάσει αναλυτικό φάκελο με τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα 14 αιτήματα που είχαν στείλει οι αγρότες των Μαλγάρων στις 14 Δεκεμβρίου στο πρωθυπουργικό γραφείο, αλλά και στις επιπτώσεις της συμφωνίας Mercosur και στα προβλήματα της ρυζοκαλλιέργειας.

«Θα ξεκινήσουμε από το κόστος παραγωγής, θα συζητήσουμε το πετρέλαιο, δεν είναι σωστός ο τρόπος που το έδωσε, το αγροτικό ρεύμα», δήλωσε στο ΕΡΤnews ο Κώστας Ρουζιός, μέλος αγροτικού συλλόγου Μαλγάρων.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, Κωνσταντίνος Σέφης, υπογράμμισε ότι «είμαστε απελπισμένοι, πρέπει να παρθούν γενναίες αποφάσεις από την κυβέρνηση, ώστε να υπάρχει παρόν και μέλλον. Αν δεν πάρουμε απαντήσεις, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, το ρύζι έχει ήδη πεθάνει».

Από το μπλόκο της Μεσσηνίας, ο πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Χανδρινού, Κώστας Αποστολόπουλος, ανέφερε στο ΕΡΤnews ότι θα τεθούν ζητήματα που αφορούν τις μεγάλες ζημιές στην ελαιοπαραγωγή, τη δακοκτονία, τους εργάτες γης, ενώ θα τεθεί και το θέμα της σταφίδας και της πατάτας.

Στη Θεσσαλία, στην επιτροπή που θα βρεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου θα συμμετάσχουν δέκα εκπρόσωποι αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων. Συγκεκριμένα, τρεις εκπρόσωποι από το μπλόκο της Νίκαιας, δύο από τη Μαγνησία, τρεις από το μπλόκο του Ε65 στην Καρδίτσα και δύο από το μπλόκο του Λόγγου στα Τρίκαλα.

Οι προτάσεις των αγροτών

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγρότες της Νίκαιας αναμένεται να προτάξουν το διεκδικητικό πλαίσιο με τα 14 αιτήματα και τα παραρτήματα των μελισσοκόμων και των αλιέων, όπως αυτό είχε συναποφασιστεί κατά την πρώτη πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων στις 6 Δεκεμβρίου, μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων.

Οι εκπρόσωποι των μπλόκων θα καταθέσουν προτάσεις και θα ζητήσουν απαντήσεις σε καίρια ζητήματα του πρωτογενούς τομέα. Μεταξύ άλλων, θα θέσουν το ζήτημα των βαμβακοπαραγωγών, οι οποίοι την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο αντιμετώπισαν κόστος παραγωγής 280 ευρώ ανά στρέμμα, ενώ τα έσοδα ανήλθαν στα 240 ευρώ.

Επιπλέον, θα ζητήσουν εξηγήσεις για το υψηλό κόστος των εφοδίων, που σε πολλές περιπτώσεις στην Ελλάδα είναι έως και δέκα φορές ακριβότερα σε σύγκριση με γειτονικές χώρες των Βαλκανίων ή την Τουρκία.

Στο επίκεντρο θα βρεθεί και το ζήτημα του εμβολίου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τόσο για την ανασύσταση των κοπαδιών όσο και για την εκρίζωση της νόσου, καθώς και τα έργα υποδομής που απαιτούνται στη Θεσσαλία, η οποία έχει πλημμυρίσει τέσσερις φορές την τελευταία δεκαετία.

Μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, οι αγρότες θα επιστρέψουν στα μπλόκα, όπου θα πραγματοποιήσουν νέες συνελεύσεις και θα συντονιστούν με την πανελλαδική επιτροπή για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Στα Πράσινα Φανάρια, οι αγρότες αναμένουν τις εξελίξεις της Δευτέρας για να καθορίσουν τη συνέχεια του αγώνα τους. Τα πρώτα τρακτέρ θα αρχίσουν να αποχωρούν τη Δευτέρα, σε ένδειξη σεβασμού προς τους εκπροσώπους των πανελλαδικών μπλόκων που θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό.

Ωστόσο, οι αγρότες επιφυλάσσονται και δεν αποκλείουν την επανέναρξη κινητοποιήσεων με άλλες μορφές δράσης, χωρίς την παρουσία τρακτέρ στους δρόμους.