Αγρότες: 18 μπλόκα και σύλλογοι ζητούν διάλογο με τον Πρωθυπουργό κι έστειλαν επιστολή στον Κώστα Τσιάρα

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις των αγροτών αναφορικά με το αν θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους με 48ωρο αποκλεισμό εθνικών οδών και παραδρόμων μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών οι αγρότες φαίνεται πως έχουν ήδη καταλήξει στη στάση που θα τηρήσουν, χωρίς ωστόσο να έχουν προβεί ακόμη σε επίσημες ανακοινώσεις.

Την ίδια ώρα 18 αγροτικοί σύλλογοι και μπλόκα απέστειλαν επιστολή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, με την οποία ζητούν την έναρξη διαλόγου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να τεθούν επί τάπητος τα αιτήματά τους.

Αναλυτικά η επιστολή στον Κ. Τσιάρα

«Πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων αγροτικών κινητοποιήσεων από τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης Κεντρικής Μακεδονίας , Θεσσαλίας και Πελοποννήσου.

Μετά τις σημερινές ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των μέτρων από πλευράς της κυβέρνησης έχουν γίνει ταυτόχρονα 2 διαπιστώσεις .

1)

Κατά κοινή ομολογία πλέον έχοντας ανακοινωθεί συγκεκριμένες θέσεις και οικονομικά μεγέθη μετά τις εξαγγελίες δημιουργούνται προϋποθέσεις έναρξης ενός διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών.

2)

Υπάρχουν υπάρχουν όμως πολλά ζητήματα και θέματα ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη του πρωτογενή τομέα τα οποία χρήζουν επίλυσης και διευθέτησης και για τα οποία δεν έγιναν ανακοινώσεις καθώς και αναφορές από πλευράς της κυβέρνησης.

Για το λόγο λοιπόν αυτό ζητάμε συνάντηση σε κορυφαίο επίπεδο με τον Πρωθυπουργό της χώρας και τα συναφή με το αγροτικό ζήτημα Υπουργεία.

Αναμένοντας την απάντηση σας,

Με τιμή,

ΠΡΑΣΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΡΔΥΛΙΑ

ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ

ΝΗΣΕΛΙ

ΣΚΥΔΡΑ

ΑΙΓΙΝΙΟ

Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Κ. ΑΧΑΙΑ (ΠΑΤΡΑ)

Αγροτικοί Σύλλογοι από όλες τις περιφέρειες».

«Προχωράμε σε κλιμάκωση», λέει το μπλόκο Νίκαιας

Παράλληλα, οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας προχώρησαν σε μια πρώτη αποτίμηση των σημερινών κυβερνητικών ανακοινώσεων, καθώς και των νομικών εξελίξεων που αφορούν τις κινητοποιήσεις, μετά τη νέα παραγγελία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προς τους εισαγγελείς όλης της χώρας για άμεσες παρεμβάσεις, με στόχο τη διακρίβωση τυχόν αδικημάτων σε δημόσιες, εθνικές και μη, οδικές αρτηρίες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι πρώτες αντιδράσεις που καταγράφηκαν στη γενική συνέλευση ήταν αρνητικές ως προς την εξειδίκευση των μέτρων, με τους αγρότες να εκφράζουν την άποψη ότι δεν προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις ούτε ικανοποιούν τα βασικά τους αιτήματα.

«Δεν υπάρχει άλλος δρόμος – προχωράμε σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών μας», φέρονται να τονίζουν τα μέλη του μπλόκου της Νίκαιας.

Αποφασίζουν την στάση τους οι αγρότες στην Καρδίτσα

Έντονη κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες ασκούν εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου, κάνοντας λόγο για μέτρα που δεν δίνουν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα επιβίωσης του κλάδου.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, Κώστας Τζέλλας, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι τα νέα μέτρα «δεν λύνουν κανένα ουσιαστικό πρόβλημα επιβίωσης» για τους αγρότες. Όπως επισήμανε, το τιμολόγιο ρεύματος στα 0,85 λεπτά δεν αφορά το σύνολο των παραγωγών, ενώ το μηνιαίο πάγιο παραμένει, επιβαρύνοντας δυσανάλογα τους μικρούς αγρότες.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε ότι οι αγρότες ανέμεναν από την κυβέρνηση συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματά τους, κάτι που –όπως είπε– δεν συνέβη.

Νέα εντολή του Άρειου Πάγου στους εισαγγελείς για τα αγροτικά μπλόκα – Ζητά συλλήψεις και αυτόφωρα για τους κλειστούς δρόμους

Με νέα παραγγελία του προς τις εισαγγελικές αρχές της χώρας, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας ζητά την άμεση εκτέλεση της προηγούμενης εισαγγελικής του εντολής σχετικά με τα μπλόκα των αγροτών και τους αποκλεισμούς δρόμων στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Ειδικότερα, ζητά να διαπιστωθεί η τέλεση αδικημάτων διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας και παραβάσεων του ΚΟΚ, λόγω του συνεχιζόμενου αποκλεισμού δρόμων και της κατάληψης του οδοστρώματος από συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις των αγροτών, πράξεις που θεωρούνται τελούμενες κατ’ εξακολούθηση, να ταυτοποιηθούν οι υπαίτιοι, να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος τους και να παραπεμφθούν στο αρμόδιο δικαστήριο, κατά περίπτωση με αυτόφωρη ή τακτική διαδικασία.

Ολόκληρη η παραγγελία:

«Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας απέστειλε στους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας και δι’ αυτών στους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφερείας τους την ακόλουθη παραγγελία:



Υπενθυμίζουμε τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθ. πρωτ. 9757/09-12-2025 σχετική παραγγελία μας και παρακαλούμε, για την άμεση παρέμβασή σας, με τη συνδρομή των αρμοδίων αστυνομικών αρχών, στα πλαίσια άσκησης της κατ’ άρθρο 29 § 1 στοιχ. δ’ του Ν. 4938/2022, λειτουργικής αρμοδιότητάς σας, με σκοπό, αφενός τη βεβαίωση εγκλημάτων διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας στους δρόμους, με πρόθεση, με την τοποθέτηση και διατήρηση εμποδίων, αλλά και με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, πράξεις (άρθρο 290 § 1 του ισχύοντος ΠΚ), αλλά και της παράβασης του άρθρου 38 § 15 του Ν. 5209/2025 («Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας»), σε συνδυασμό με 292 § 1 του ΠΚ, που φέρονται τελούμενες, εξακολουθητικά, δια του συνεχιζόμενου αποκλεισμού της κυκλοφορίας οχημάτων, σε δημόσιες, εθνικές και μη, οδούς και της συνεχιζόμενης κατάληψης, με οποιοδήποτε μέσο και για οποιονδήποτε λόγο, μέρους ή ολοκλήρου του οδοστρώματος των εθνικών, επαρχιακών, και δημοτικών ή κοινοτικών οδών, δια των οποίων διεξάγεται η κυκλοφορία μηχανοκίνητων και μη οχημάτων, από συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της χώρας και αφετέρου, την εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών αυτών, την άσκηση, κατ’ αυτών, της δέουσας ποινικής δίωξης και την παραπομπή τους, προς εκδίκαση, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά την αυτόφωρη ή μη διαδικασία, αναλόγως».

