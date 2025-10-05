Άγριο έγκλημα σε κάμπινγκ στη Μεσσηνία – Βρέθηκαν δολοφονημένοι ο ιδιοκτήτης και ο επιστάτης

Άγριο έγκλημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 5/10 σε κάμπινγκ στην Μεσσηνία καθώς βρέθηκαν δολοφονημένοι ο ιδιοκτήτης αλλά και ο επιστάτης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες όλα συνέβησαν σε κάμπινγκ στην περιοχή της Φοινικούντας το βράδυ της Κυριακής 5/10, με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ να εντοπίζεται νεκρός, ενώ λίγα μέτρα πιο πέρα δολοφονημένος ήταν και ο επιστάτης του κάμπινγκ που ήταν και φίλος του.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι οι δυο άνδρες δολοφονήθηκαν με πυροβολισμούς, ενώ στο σημείο βρίσκεται η Αστυνομία της Καλαμάτας και πραγματοποιεί έρευνες για να φτάσει στα αίτια του άγριου εγκλήματος αλλά και τον δράστη.

Σύμφωνα με το Messinialive.gr ένας άγνωστος μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και πυροβόλησε τον 70χρονο, που εκείνη την ώρα βρισκόταν εκεί, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Το έγκλημα έγινε μπροστά στον 55χρονο, που επιχείρησε να διαφύγει, με τον άγνωστο δράστη να πυροβολεί και αυτόν και να τον σκοτώνει.

Από περίοικους ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που βρέθηκε μπροστά στο σοκαριστικό συμβάν, με τους δύο άνδρες νεκρούς και αιμόφυρτους στη ρεσεψιόν. Εικάζεται ότι το όπλο του δράστη ήταν καραμπίνα.