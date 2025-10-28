28η Οκτωβρίου 2025: Ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα – Ξεχώρισε η φιλαρμονική, άνοιξαν οι δρόμοι στο κέντρο

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας για να παρακολουθήσει από κοντά την μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι.

Μαθητές και μαθήτριες των σχολείων της Αθήνας, συμμετείχαν συνοδεία της φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων, στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, παρουσία της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη.

Η παρέλαση έγινε παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης κυρίως μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ενώ προηγήθηκε κατάθεση στεφάνων από τα πολιτικά πρόσωπα που παραβρέθηκαν στο Σύνταγμα.

Της παρέλασης προηγήθηκε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μεταξύ άλλων από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, την αναπληρώτρια Περιφερειάρχη Αττικής, Χριστίνα Κεφαλογιαννη και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα. (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI) (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Άνοιξε ο σταθμός “Σύνταγμα” του μετρό

Λίγο μετά τις 12:15 άνοιξε για το επιβατικό κοινό ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» μετά την ολοκλήρωση της μαθητικής παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου.

Ο σταθμός είχε κλείσει το πρωί λόγω της μαθητικής παρέλασης που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας για την 28η Οκτωβρίου.

Τέλος, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας καθώς, σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία, άρθηκαν όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ήταν σε εφαρμογή λόγω της μαθητικής παρέλασης.