Αγρίνιο: Πυροβολισμοί στη μέση της νύχτας – Συνελήφθη ο άντρας που πυροβόλησε φορτηγό

Ένας άνδρας συνελήφθη χθες, Δευτέρα (11/08) στο Αγρίνιο, έπειτα από καταγγελία για περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (10/08). Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο κατηγορούμενος μετέβη έξω από οικία και πυροβόλησε πέντε φορές στον αέρα με κυνηγετικό όπλο και μία φορά προς σταθμευμένο Ι.Χ. φορτηγό, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Έρευνα στην κατοικία του

Κατά την έρευνα στην κατοικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν τέσσερα κυνηγετικά όπλα και επτά φυσίγγια, τα οποία κατείχε νόμιμα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.