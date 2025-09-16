Αγρίνιο: 30χρονος Ρομά γρονθοκόπησε γιατρό στα επείγοντα – Αναζητείται από τις αρχές

Οι αστυνομικές αρχές του Αγρινίου βρίσκονται σε αναζήτηση ενός 30χρονου Ρομά, ο οποίος προκάλεσε σοβαρό επεισόδιο στο νοσοκομείο της πόλης.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, σήμερα τα ξημερώματα, γύρω στις 04:30, ο άνδρας, σε κατάσταση μέθης και με ελαφρύ τραύμα στο χέρι, μετέβη στα επείγοντα για παροχή πρώτων βοηθειών. Ο 45χρονος ιατρός ανέλαβε τη φροντίδα του, αλλά κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ο 30χρονος τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και διέφυγε.

Ο δράστης έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για διάφορα παραπτώματα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται.