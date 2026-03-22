Αγωνία στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Αγνοείται 34χρονος δύτης – “Τον παρέσυραν τα ρεύματα”

Σε θρίλερ χωρίς τέλος έχει εξελιχθεί η επιχείρηση διάσωσης ενός 34χρονου δύτη ο οποίος αγνοείται από το μεσημέρι της Κυριακής στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, είναι πιλότος και έμπειρος στις καταδύσεις. Είχε μεταβεί στο σημείο μαζί με έναν ακόμη δύτη για κατάδυση. Το σημείο απέχει λίγα μέτρα από την ακτή και περιλαμβάνει ένα γνωστό θαλάσσιο πηγάδι βάθους περίπου 28 μέτρων, με σημεία που θυμίζουν σπηλιές και ισχυρά υπόγεια ρεύματα, χαρακτηριστικά που το καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνο για καταδύσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γύρω στο μεσημέρι της Κυριακής ο συνοδός δύτης βγήκε μόνος από τη θάλασσα και ενημέρωσε αμέσως τις Αρχές ότι ο 34χρονος πιθανότατα είχε εγκλωβιστεί σε κάποιο σημείο του πηγαδιού.

Στην περιοχή στήθηκε άμεσα επιχείρηση από το Λιμενικό Σώμα με πλωτό σκάφος, ενώ επιχείρησαν δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών και εξειδικευμένοι σπηλαιολόγοι-δύτες από ιδιωτικά καταδυτικά συνεργεία.

Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται εξαιρετικά δύσκολη, λόγω του μεγάλου βάθους, των ισχυρών υπόγειων ρευμάτων και της σύνθετης γεωμορφολογίας του πηγαδιού. Σύμφωνα με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ο αγνοούμενος δύτης ήταν εφοδιασμένος με επιπλέον φιάλες οξυγόνου, συσκευή παροχής οξυγόνου για άλλες 3 έως 5 ώρες και υποβρύχιο σκούτερ, το οποίο χρησιμοποιείται για ώθηση κατά τη διάρκεια των καταδύσεων.

Οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένονται νέες προσπάθειες από τους δύτες αύριο το πρωί.

“Τον παρέσυραν τα ρεύματα”

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τις δραματικές στιγμές μιλώντας στο STAR: «Ένας δύτης βγήκε στη θάλασσα και ζήτησε βοήθεια.

Ο φίλος του είχε κολλήσει στη σήραγγα στο βάθος του πηγαδιού. Το σημείο έχει ισχυρά υποθαλάσσια ρεύματα και δεν μπορούμε να ξέρουμε πού μπορεί να βρίσκεται».

Οι έρευνες δυσχεραίνονται από τη μορφολογία του βυθού, το μεγάλο βάθος και τα έντονα ρεύματα, που καθιστούν την επιχείρηση ιδιαίτερα επικίνδυνη. Στην περιοχή επιχειρούν σκάφη του Λιμενικού, ενώ δύτες συνεχίζουν τις καταδύσεις σε μια αγωνιώδη προσπάθεια εντοπισμού του αγνοούμενου.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της επιχείρησης.