Άγιος Ιωάννης Ρέντης: Συνελήφθησαν τρία άτομα για παράνομη απόρριψη οικοδομικών αποβλήτων

Συνελήφθησαν τρία άτομα, ηλικίας 17, 21 και 63 ετών, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη τις πρωινές ώρες της Τρίτης (20/01) επειδή απέρριπταν οικοδομικά υλικά και είδη ξυλείας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Ιωάννη Ρέντη για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας οι κατηγορούμενοι κατελήφθησαν από τους αστυνομικούς να απορρίπτουν από φορτηγό όχημα οικοδομικά υλικά και είδη ξυλείας επί του οδοστρώματος.

Άμεσα τα τρία άτομα ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Ιωάννη Ρέντη, το εν λόγω όχημα που χρησιμοποιούνταν για την απόρριψη των υλικών κατασχέθηκε, ενώ ακόμα τους επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της ΓΑΔΑ για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος.