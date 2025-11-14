Άγιος Δημήτριος: Τρεις προσαγωγές για την καταδίωξη με τραυματισμένους αστυνομικούς

Σε τρεις προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία για την επεισοδιακή καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο ενώ συνεχίζεται η έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών.

Η επιχείρηση έγινε σε καταυλισμό Ρομά όπου προσήχθη η ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου που εγκατέλειψαν οι ληστές στον Άγιο Δημήτριο το βράδυ της Πέμπτης μετά την κινηματογραφική καταδίωξη.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών και θεωρούν ότι είναι θέμα ωρών η σύλληψή τους. Η γυναίκα υποστήριξε ότι είχε δώσει το αυτοκίνητο σε συγγενή της και ότι δεν γνωρίζει κάτι περισσότερο.

Το περιστατικό συνέβη αργά το απόγευμα της Πέμπτης (13/11) μετά από ληστεία που σημειώθηκε σε οικία στον Άγιο Δημήτριο επί της οδού Αντιόπης.

Στην θέα των αστυνομικών οι δράστες μπήκαν σε ένα αυτοκίνητο και ακολούθησε καταδίωξη. Λίγα μέτρα μακριά, το όχημα εγκλωβίστηκε σε αδιέξοδο με τον οδηγό να κάνει όπισθεν και να εμβολίζει δύο μηχανές της ΕΛ.ΑΣ., τραυματίζοντας τρεις αστυνομικούς.

Παρά τον τραυματισμό του, ένας από τους αστυνομικούς πυροβόλησε στα λάστιχα του οχήματος, προκαλώντας βλάβη που ανάγκασε τους δράστες να εγκαταλείψουν το αυτοκίνητο και να διαφύγουν πεζοί.