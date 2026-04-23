Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Συγκλονίζει ο ταξίαρχος της ΕΛΑΣ για τον 25χρονο γιο του – “Καλό ταξίδι καπετάνιε μου”

Σε ανείπωτο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του 25χρονου που εντοπίστηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο το βράδυ της Τετάρτης (23/4).

«Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου. Καλές θάλασσες ψυχή μου», έγραψε ο πατέρας του 25χρονου και ταξίαρχος της ΕΛΑΣ στην σπαρακτική ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανεβάζοντας μια κοινή τους φωτογραφία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο νεαρός έφυγε από το σπίτι του γύρω στις 21:00 το βράδυ για να πάει μια βόλτα. Στις 21:15 ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ότι υπάρχει αιματηρό περιστατικό στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Λόγω της θέσης του, ο ταξίαρχος ενημερώθηκε για το περιστατικό και επειδή μένει κοντά, πήγε να δει τι συμβαίνει. Όταν έφτασε στο σημείο που είχε υποδειχθεί, αντίκρισε νεκρό τον γιο του.

Τι εξετάζουν οι αρχές

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την υπόθεση του 25χρονου γιου του εν ενεργεία Ταξίαρχου της ΕΛΑΣ, καθώς η αστυνομία δεν μπορεί να καθορίσει ακόμη τα αίτια πίσω από την δολοφονία του.

Σε δηλώσεις της στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφέρθηκε στην υπόθεση και σε ερώτηση αν πρόκειται για οπαδικό περιστατικό απάντησε: «Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο μέχρι στιγμής στα χέρια της αστυνομίας. Υπάρχουν κάποιες αναφορές από κατοίκους για άτομα που μπορεί να είδαν να εισέρχονται σε αυτό το πάρκο, οι οποίες όμως δεν επιβεβαιώνονται. Δεν συμπίπτουν και με τον χρόνο με τον οποίο φαίνεται ότι βρέθηκε το θύμα στην περιοχή».

«Είναι δύσκολη η έρευνα επειδή ακριβώς πρόκειται για μία πολύ μεγάλη έκταση χωρίς κάμερες εντός της. Προφανώς όμως ο δράστης ή οι δράστες από κάποιο σημείο εξήλθαν. Αυτό αναζητούν οι αστυνομικοί. Δεν υπάρχει άλλη αναφορά και ο άνθρωπος αυτός δεν είχε απασχολήσει ξανά την αστυνομία», συμπλήρωσε.

Σχετικά με το πού προσανατολίζονται οι έρευνες όσον αφορά το κίνητρο, η κ. Δημογλίδου επισήμανε: «Δεν φαίνεται σίγουρα το κίνητρο να είναι ληστεία, καθώς τα προσωπικά του αντικείμενα -χρήματα, κινητό τηλέφωνο- βρέθηκαν στην κατοχή του. Γι’ αυτό ακριβώς όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά για την αστυνομία. Περιμένουμε να βρεθεί κάποιο στοιχείο για παράδειγμα από το κινητό του τηλέφωνο -αν είχε κάποια επικοινωνία- ή αν είχε κάποια συνάντηση την οποία δεν γνώριζαν τα οικεία του πρόσωπα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τις αστυνομικές αρχές ειδοποίησε αλλοδαπός άνδρας λίγο μετά τις 9 το βράδυ, που είδε τον νεαρό άνδρα να κείτεται αιμόφυρτος στο έδαφος. Ο 25χρονος ήταν χωρίς τις αισθήσεις του και έφερε τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο -πιθανότατα μαχαίρι- στην καρδιά.

“Πριν έρθουν ασθενοφόρο και αστυνομία μέσα από το πάρκο ήταν σκοτεινά και δεν μπορούσα να διακρίνω ακούγονταν φωνές. Σαν να τσακώνονται. Το παιδί είχε πάει με το αυτοκίνητο του εκεί. Το είχε σταθμεύσει στην είσοδο του πάρκου. Χτυπημένος προχώρησε προς την έξοδο. Δεν τον μαχαίρωσαν δηλαδή εκεί που τον βρήκαν νεκρό. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα στα νότια προάστια και είναι αφύλακτο μέσα στο σκοτάδι” ανέφερε κάτοικος της περιοχής στο DEBATER.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άλλος περίοικος είπε στο DEBATER πως “τον σκότωσαν λίγα μέτρα έξω από το σπίτι του. Νέο παιδί δεν είχε απασχολήσει ποτέ στη γειτονιά. Δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα. Τον μαχαίρωσαν στην καρδιά. Ήρθε ασθενοφόρο, αστυνομία, αλλά ήταν ήδη νεκρός. Εδώ μέσα γίνονται πολλά σε αυτό το πάρκο. Τι να πούμε τώρα, έπρεπε να υπάρχει φύλαξη. Το βράδυ εδώ φοβάσαι να περάσεις”.

Κι άλλος αυτόπτης μάρτυρας που γνωρίζει την οικογένεια του θύματος δήλωσε στο Action 24 ότι προηγήθηκε τσακωμός. “Έγινε τσακωμός μέσα, καρφώσανε το παιδί και επειδή ήταν μέσα στα αίματα, περπάτησε μερικά μέτρα και έπεσε και πέθανε. Τον χτύπησαν με μαχαίρι στην καρδιά”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την προανάκριση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τους έμπειρους αστυνομικούς να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ των γεγονότων που προηγήθηκαν της δολοφονίας του 25χρονου στον Άγιο Δημήτριο και να ταυτοποιήσουν τον δράστη ή τους δράστες.