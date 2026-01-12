Τρόμος τη νύχτα στον Άγιο Δημήτριο: Άνοιξαν πυρ κατά σουβλατζίδικου – Τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης και ο γιος του

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/1) στον Άγιο Δημήτριο όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ σε σουβλατζίδικο τραυματίζοντας δύο άτομα.

Ειδικότερα, το περιστατικό συνέβη μετά τις 2 τα ξημερώματα, όταν 3 δράστες σε αυτοκίνητο γάζωσαν το κατάστημα εστίασης. Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, από τα πυρά τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης (70 ετών) στο πόδι, ενώ ο γιος του ηλικίας 39 ετών είχε τραύματα σε μηρό και γάμπα.

Οι δύο τραυματίες έχουν καταγωγή από την Αλβανία

Κατά τις ίδιες πηγές, στο σημείο βρέθηκαν τέσσερις κάλυκες, με τους τραυματίες να μεταφέρονται στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου. Παράλληλα, το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών ξεκίνησε να συλλέγει μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και υλικό από κάμερες ασφαλείας.