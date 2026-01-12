Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος τη νύχτα στον Άγιο Δημήτριο: Άνοιξαν πυρ κατά σουβλατζίδικου – Τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης και ο γιος του

Εκτός κινδύνου οι τραυματίες

Τρόμος τη νύχτα στον Άγιο Δημήτριο: Άνοιξαν πυρ κατά σουβλατζίδικου – Τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης και ο γιος του
DEBATER NEWSROOM

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/1) στον Άγιο Δημήτριο όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ σε σουβλατζίδικο τραυματίζοντας δύο άτομα.

Ειδικότερα, το περιστατικό συνέβη μετά τις 2 τα ξημερώματα, όταν 3 δράστες σε αυτοκίνητο γάζωσαν το κατάστημα εστίασης. Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, από τα πυρά τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης (70 ετών) στο πόδι, ενώ ο γιος του ηλικίας 39 ετών είχε τραύματα σε μηρό και γάμπα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο τραυματίες έχουν καταγωγή από την Αλβανία

Κατά τις ίδιες πηγές, στο σημείο βρέθηκαν τέσσερις κάλυκες, με τους τραυματίες να μεταφέρονται στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου. Παράλληλα, το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών ξεκίνησε να συλλέγει μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και υλικό από κάμερες ασφαλείας. 

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ