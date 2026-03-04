Άγιος Δημήτριος: Απορριμματοφόρο πήρε φωτιά εν κινήσει – “Κόρναρε για να φύγουν τα αυτοκίνητα από τη μέση” (βίντεο)

Πανικός επικράτησε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στον Άγιο Δημήτριο, όταν απορριμματοφόρο τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ ήταν εν κινήσει.

Το περιστατικό συνέβη επί της οδού Αγίου Δημητρίου, όταν ξαφνικά άρχισε να βγαίνει καπνός από την πίσω πλευρά του απορριμματοφόρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το βίντεο του DEBATER:

Επί τόπου, για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με δύο οχήματα, που πρόλαβαν τα χειρότερα, ενώ ευτυχώς ο οδηγός είχε προλάβει να βγει προτού επεκταθούν οι φλόγες.

Όπως δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο DEBATER, “είδαμε το απορριμματοφόρο έτρεχε με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα για να προλάβουν τη φωτιά. Κόρναρε για να φύγουν τα αυτοκίνητα από τη μέση. Πίσω ακολουθούσαν τα πυροσβεστικά. Ευτυχώς την έσβησαν εγκαίρως”.

“Δεν ξέρω τι έγινε. Αλλά πετάνε πολλές φορές γκαζάκια μισογεμάτα, εύφλεκτα υλικά. Με μια σπίθα μπορεί να αρπάξει” πρόσθεσε ακόμα.

Οι έρευνες της Πυροσβεστικής είναι σε εξέλιξη.