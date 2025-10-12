Άγιοι Θεόδωροι: ΙΧ έπεσε σε ποτάμι – Ανασύρθηκε με γερανό (Βίντεο)

Ένα τροχαίο σημειώθηκε σήμερα, Κυριακή (12/10) στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να βρεθεί μέσα στο ποτάμι στους Αγίους Θεοδώρους ένα ΙΧ αυτοκίνητο.

Για άγνωστους λόγους μέχρι στιγμής, ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να βγει από τον δρόμο και να καταλήξει μέσα στο ποτάμι σε βάθος 6 μέτρων.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το KorinthosTV.gr, επιστρατεύτηκε ένα γερανοφόρο όχημα ώστε να σηκώσει και να βγάλει το ΙΧ από το ποτάμι.

Δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός από το περιστατικό, ενώ το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Θεοδώρων διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.