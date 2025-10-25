Αγαθονήσι: Τουρκική ακταιωρός μπήκε παράνομα σε ελληνικά ύδατα – Κινήθηκε απειλητικά κατά ελληνικού αλιευτικού (βίντεο)

Επεισόδιο με τουρκική ακταιωρό, που εισήλθε σε ελληνικά χωρικά ύδατα, σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 2 ναυτικά μίλια ανατολικά του Αγαθονησίου, στα Δωδεκάνησα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο πραγματογνώμονας Ναυτιλίας, Νικόλαος Σπανός, η ακταιωρός εισήλθε σε ελληνικά ύδατα και πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς κοντά σε ελληνικό αλιευτικό, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο ανατροπής του σκάφους. Μάλιστα, την ίδια ώρα ένα τουρκικό αλιευτικό βρισκόταν κι αυτό παράνομα σε ελληνικά χωρικά ύδατα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Σπανού:

Ημερομηνία: 25/10/2025

Ώρα: 14:15

Περιοχή: 2 νμ Ανατολικά του Αγαθονησίου

Ντοκουμέντο πρόκλησης στο Αιγαίο: τουρκική ακταιωρός απειλεί Έλληνες ψαράδες. Ναυτική πρόκληση στην καρδιά του Αιγαίου – ώρα να υπερασπιστούμε τους ανθρώπους της θάλασσας»

Κατά τη διάρκεια αλιείας ελληνικού σκάφους, τουρκική ακταιωρός με σήμανση “Νο 74, SAHIL GÜVENLİK” εισήλθε εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και εκτέλεσε επικίνδυνους ελιγμούς σε πολύ μικρή απόσταση από το αλιευτικό, προκαλώντας ισχυρό κυματισμό με κίνδυνο ζημιών και ανατροπής.

Σύμφωνα με το πλήρωμα, το επεισόδιο συνέβη ενώ τουρκικό αλιευτικό πραγματοποιούσε παράνομη αλιεία στην ίδια περιοχή, χωρίς να παρεμβαίνει η τουρκική ακταιωρός.

Το περιστατικό τεκμηριώνεται από βίντεο και μαρτυρίες του πληρώματος