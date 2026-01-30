Αγανάκτηση από κάτοικο της Αίγινας στο DEBATER: «Εδώ και έναν μήνα το νερό μας πάλι δεν είναι πόσιμο»

Σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας αναδεικνύεται εκ νέου στην Αίγινα, καθώς το νερό που υδροδοτεί το νησί κρίθηκε ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση των κατοίκων.

Κάτοικος της Αίγινας, 46 χρόνια στο νησί, μίλησε στο DEBATER περιγράφοντας την κατάσταση που βιώνουν εδώ και έναν μήνα:

«Κάθε Σάββατο εδώ και έναν μήνα ο δήμος μας δίνει 10 εξάδες νερό δωρεάν. Μας λένε ότι θα φτιάξει το πράγμα. Είμαι 46 χρόνια κάτοικος εδώ, πάντα ξέραμε ότι το νερό δεν είναι πόσιμο. Όταν πριν έναν χρόνο μας είπαν ότι συνδεθήκαμε με τον αγωγό, μας είπαν ότι πλέον είναι πόσιμο. Ευτυχώς Παναγία μου και κάτι ήξερα και δεν έπινα ποτέ. Με αγωγούς σκουριασμένους. Κάτι πρέπει να κάνουν όμως.

Δε γίνεται να είμαστε έτσι. Αν έχεις δικό σου πηγάδι σώθηκες. Αλλιώς την πάτησες».

Την ίδια ώρα, επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνουν τους φόβους των πολιτών. Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Αττικής, κατόπιν αιτήματος τοπικών φορέων, προχώρησε στις 14/1/2026 στη διενέργεια χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων και ποιοτικού ελέγχου δειγμάτων νερού από γεωτρήσεις που υδροδοτούν το νησί.

Για τη μεθοδολογία του ελέγχου επιλέχθηκαν έξι σημεία υδροδότησης, τα οποία προέρχονται από διαφορετικές γεωτρήσεις. Το πόρισμα που διαβιβάστηκε στον Δήμο Αίγινας χαρακτηρίστηκε «επείγον» και καταλήγει σε ξεκάθαρη σύσταση:

«Να μη γίνεται χρήση του νερού των αντίστοιχων γεωτρήσεων προς πόση, ούτε άμεση χρήση του στην ατομική υγιεινή, στην παρασκευή, επεξεργασία, συντήρηση ή εμπορία προϊόντων ή ουσιών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και γενικότερα κάθε χρήση του με τρόπο που να έρχεται σε άμεση ή έμμεση επαφή με τον ανθρώπινο οργανισμό».

Η καταληκτική αυτή επισήμανση βασίζεται στο γεγονός ότι σε πέντε από τα έξι δείγματα εντοπίστηκαν συγκεντρώσεις ολικών κολοβακτηριοειδών πάνω από τα επιτρεπτά όρια, γεγονός που υποδηλώνει μικροβιακή επιβάρυνση του νερού. Παράλληλα, στα μισά από τα δείγματα διαπιστώθηκε χαμηλή συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου, κάτω από τα κατώτατα όρια, στοιχείο που μειώνει σημαντικά τη δυνατότητα απολύμανσης του νερού.

Το πρόβλημα, το οποίο είναι διαχρονικό για την Αίγινα, φαίνεται να επανέρχεται με ιδιαίτερη ένταση, δημιουργώντας εύλογη ανησυχία στους κατοίκους που καλούνται να καλύψουν βασικές ανάγκες με εμφιαλωμένο νερό.

Οι πολίτες ζητούν άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις, ώστε να δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα της υδροδότησης και να διασφαλιστεί η ποιότητα του νερού, ειδικά ενόψει της τουριστικής περιόδου.