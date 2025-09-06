Άδωνις Γεωργιάδης: Έφτασαν στη χώρα μας οι δύο επαναπατρισθέντες Έλληνες με τους συνοδούς τους από το Ναϊρόμπι

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στάθηκε στην άφιξη των δυο Ελλήνων με τους συνοδούς τους από το Ναϊρόμπι.

Οι δύο σοβαρά τραυματισμένοι νεαροί, που νοσηλεύονται τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, στο Νοσοκομείο του Ναϊρόμπι στην Κένυα, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχαν, στο ταξίδι αναψυχής στην Αφρική που μετατράπηκε σε εφιάλτη έφτασαν στην Ελλάδα.

«Πριν λίγες ώρες έφτασαν στο Ελ. Βενιζέλος οι δύο επαναπατρισθέντες Έλληνες με τους συνοδούς τους από το Ναϊρόμπι. Τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και κατευθύνονται στο νοσοκομείο ΚΑΤ για συνέχιση της νοσηλείας τους. Εχει ενημερωθεί το νοσοκομείο υποδοχής. Κλινική εικόνα κατά τη πτήση άριστη».