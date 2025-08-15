Άδειο το κέντρο της Αθήνας τον Δεκαπενταύγουστο – Ερήμωσαν οι δρόμοι (Εικόνες)

Άδειο και έρημο είναι το κέντρο της Αθήνας, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, καθώς οι περισσότεροι όπως φαίνεται έχουν φύγει για κάποιον προορισμό εκτός της πρωτεύουσας για το τριήμερο και τον εορτασμό της Κοίμησης της Θεοτόκου.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από το κέντρο της πόλης, όπου κυκλοφορούν ελάχιστοι άνθρωποι -κυρίως τουρίστες- και λίγα αυτοκίνητα.

Δείτε εικόνες από την άδεια Αθήνα:

Αξίζει να σημειωθεί ότι και σήμερα η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής είναι πολύ αυξημένη και η πληρότητα στα πλοία στα ύψη, με τους τελευταίους εκδρομείς να εγκαταλείπουν την Αθήνα για κάποιο νησί.

Πηγή φωτογραφιών: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI