Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Άδειο το κέντρο της Αθήνας τον Δεκαπενταύγουστο – Ερήμωσαν οι δρόμοι (Εικόνες)

Κυκλοφορούν ελάχιστα αυτοκίνητα και άνθρωποι

Άδειο το κέντρο της Αθήνας τον Δεκαπενταύγουστο – Ερήμωσαν οι δρόμοι (Εικόνες)
DEBATER NEWSROOM

Άδειο και έρημο είναι το κέντρο της Αθήνας, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, καθώς οι περισσότεροι όπως φαίνεται έχουν φύγει για κάποιον προορισμό εκτός της πρωτεύουσας για το τριήμερο και τον εορτασμό της Κοίμησης της Θεοτόκου.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από το κέντρο της πόλης, όπου κυκλοφορούν ελάχιστοι άνθρωποι -κυρίως τουρίστες- και λίγα αυτοκίνητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε εικόνες από την άδεια Αθήνα:

Δεκαπενταύγουστος
Δεκαπενταύγουστος
Δεκαπενταύγουστος
Δεκαπενταύγουστος
Δεκαπενταύγουστος
Δεκαπενταύγουστος
Δεκαπενταύγουστος
Δεκαπενταύγουστος

Αξίζει να σημειωθεί ότι και σήμερα η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής είναι πολύ αυξημένη και η πληρότητα στα πλοία στα ύψη, με τους τελευταίους εκδρομείς να εγκαταλείπουν την Αθήνα για κάποιο νησί.

Πηγή φωτογραφιών: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ